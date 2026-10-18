Papa Leon al XIV-lea, primul discurs după operația pentru extirparea unui nodul pulmonar canceros

Papa Leon al XIV-lea, primul discurs de după operația la plămâni. Sursa foto: Agerpres

Suveranul Pontif a avut prima apariție publică, duminică, 18 octombrie, după operația de extirpare a unui nodul pulmonar canceros.

Papa Leon al XIV-lea s-a adresat mulţimii adunate duminică, în Piaţa Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după ce a fost supus, marţi, unei intervenţii chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros, au consemnat AFP şi Reuters.

Un cor de voci feminine a strigat „Trăiască Papa!”, în momentul în care suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a apărut la fereastra Palatului Apostolic, reşedinţa sa.

Primul discurs al Papei, după operație

Zâmbitor şi pe o voce sigură şi clară, Papa Leon le-a mulţumit celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile şi a afirmat că îşi va relua treptat angajamentele, pe parcursul convalescenţei.

„Doresc să le mulțumesc”, a spus papa, încercând să-și controleze emoția, „tuturor celor care, în aceste zile, s-au rugat pentru mine. Am simțit cu adevărat susținerea voastră. Vă mulțumesc! O gratitudine specială îmi exprim față de medici, asistenții medicale și întregului personal al Spitalului Gemelli.

Această experiență m-a făcut să simt în mod special apropierea față de cei care înfruntă boala și starea de infirmitate.

Depășind această fază delicată, după cum știți, îmi voi relua încetul cu încetul activitățile mele, întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu și al rugăciunilor voastre. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor! O duminică frumoasă!”, a spus Papa Leon, potrivit VaticanNews.

Papa Leon a avut o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin chiar de pe patul de spital.

Și fratele cel mare al Papei, Louis, are cancer

Și fratele său cel mare, Louis Prevost, duce o luptă cruntă împotriva unui cancer recidivat al sângelui. Cei doi frați crescuți în suburbiile din Chicago înfruntă simultan diagnostice necruțătoare, la mii de kilometri distanță.

Vestea a fost dezvăluită de soția lui Louis, Deborah Prevost, pentru postul american CBS News, chiar în ziua în care Vaticanul confirma că Suveranul Pontif a fost operat la Roma, potrivit Agerpres.

Cei doi frați au ținut legătura strânsă săptămâna trecută, când amândoi se pregăteau de proceduri medicale decisive.