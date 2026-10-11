Papa Leon va fi operat în zilele următoare pentru extirparea unui nodul pulmonar

Imagine cu Papa Leon al XIV-lea / Foto: Agerpres

Din articol Turneul apostolic al Papei în America Latina va continua

Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru extirparea unui nodul pulmonar, depistat într-un stadiu foarte incipient.

Papa Leon al XIV-lea a anunţat duminică, după rugăciunea Angelus, că va fi supus unei intervenţii chirurgicale "în zilele următoare" pentru extirparea unui nodul descoperit la un plămân, care a fost detectat într-un stadiu "foarte incipient şi bine localizat", relatează agenţia EFE.

"Recent, în timpul unor controale, medicii mi-au observat un nodul la plămân. Acesta a fost descoperit într-un stadiu foarte incipient şi bine localizat", a spus suveranul pontif, vorbind de la fereastra Palatului Apostolic în faţa credincioşilor veniţi acolo pentru rugăciunea Angelus.

„Medicii consideră că este recomandabil să se intervină și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru a o îndepărta”, a adăugat papa în vârstă de 71 de ani după rugăciunea Angelus.

Papa Leon al XIV-lea a mai menţionat că medicii care l-au tratat "consideră oportun să intervină" şi, urmând sfatul lor, a decis să se opereze pentru extirparea nodulului "în zilele următoare", conform Agerpres.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va continua

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a oferit primele informații despre intervenția chirurgicală, precizând că aceasta este programată pentru începutul săptămânii viitoare. După operație, Papa va rămâne internat aproximativ șapte zile pentru recuperare.

Cu toate acestea, Leon al XIV-lea și-a confirmat vizita în Peru. La încheierea rugăciunii Angelusului, Suveranul Pontif s-a adresat peruvienilor prezenți în Piața San Pietro, care participau la procesiunea "Senor de los Milagros". Totodată, le-a mulțumit pentru rugăciunile dedicate vizitei pastorale pe care urmează să o efectueze în țara lor.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va avea loc în perioada 6-17 noiembrie. Prima destinație va fi Uruguayul, unde sunt prevăzute opriri în Montevideo, Paisandú și Florida. Ulterior, Leon al XIV-lea va ajunge în Argentina, urmând să viziteze Buenos Aires, Córdoba și Luján. Ultima parte a călătoriei se va desfășura în Peru, între 11 și 17 noiembrie, cu vizite în Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa.

Legătura Papei cu Peru este una specială, construită de-a lungul mai multor decenii. Robert Prevost s-a născut la Chicago, în 1995, iar în anii 1980 a plecat în Peru în calitate de misionar. Ulterior, a devenit cetățean peruan și a condus dieceza de la Chiclayo în perioada 2015-2023, înainte de a fi desemnat prefect ai Dicasterului pentru Episcopi. După alegerea sa ca Papă, în mai 2025, Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special comunității din Chiclayo chiar în prima sa apariție publică de la balconul Bazilicii San Pietro, conform agenției ANSA.