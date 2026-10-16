Papa Leon, convorbire cu Vladimir Putin de pe patul de spital. Suveranul Pontif i-a cerut un armistițiu pentru ajutorarea civililor

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea i-a cerut lui Vladimir Putin să accepte un armistițiu în orașul Oleșkî, din regiunea Herson, pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare.

Papa Leon al XIV-lea, internat la Spitalul Gemelli din Roma după operația pentru cancer pulmonar, a vorbit joi la telefon cu Vladimir Putin. Suveranul Pontif i-a cerut președintelui rus un armistițiu în zona Oleșkî, din regiunea Herson, pentru ca ajutoarele să poată ajunge la civili, iar cei care vor să plece să poată fi evacuați în siguranță.

Convorbirea a fost anunțată de Vatican.

„În cursul conversației, Sfântul Părinte și-a exprimat profunda îngrijorare față de situația umanitară gravă din orașul Oleșkî, în regiunea Herson, cerând un armistițiu pentru a permite sosirea ajutoarelor alimentare și medicale și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, se arată în comunicatul Sfântului Scaun.

Oleșkî se află pe malul Niprului, într-o zonă aflată sub controlul forțelor ruse, aproape de linia frontului. Situația civililor de acolo este foarte dificilă.

În discuția cu Putin, Papa a reiterat și „angajamentul Sfântului Scaun pentru dialog și pace”.

Este a doua convorbire dintre cei doi

Papa Leon al XIV-lea și Vladimir Putin au mai vorbit la telefon pe 4 iunie 2025, la mai puțin de o lună după alegerea lui Robert Francis Prevost ca Papă.

De la începutul pontificatului, Leon al XIV-lea a insistat în repetate rânduri asupra nevoii de dialog între Rusia și Ucraina și a propus inclusiv Vaticanul ca posibil loc pentru negocieri.

La prima convorbire cu Putin, Papa i-a cerut Rusiei să facă un gest în direcția păcii și a vorbit despre „importanța dialogului” pentru găsirea unor soluții la război.

Cei doi au discutat atunci și despre situația umanitară, accesul ajutoarelor și schimburile de prizonieri.

Vaticanul a continuat între timp aceste demersuri. Cardinalul Matteo Maria Zuppi a mers de două ori la Moscova, cea mai recentă vizită fiind la sfârșitul lunii septembrie, iar monseniorul Paul Richard Gallagher s-a aflat timp de trei zile în capitala rusă în luna august.

Papa vorbise despre război și înainte de operație

În ultimul Angelus, chiar înainte să anunțe că urmează să fie operat, Papa Leon al XIV-lea a vorbit din nou despre războiul din Ucraina.

El a atras atenția nu doar asupra victimelor și distrugerilor, ci și asupra efectelor pe care conflictul le are asupra celor mai sărace populații din lume, în special din cauza problemelor privind transportul cerealelor prin Marea Neagră.

„Pâinea cea de toate zilele a milioane de oameni nu poate fi ostatică războiului”, a spus Papa.

Operația la plămân a Papei Leon s-a încheiat cu succes

Biroul de presă al Vaticanului a anunţat marţi seara că intervenţia chirurgicală la care a fost supus papa Leon al XIV-lea în cursul după-amiezii s-a încheiat cu succes după aproximativ două ore, transmite ANSA.

Suveranul pontif în vârstă de 71 de ani a fost operat la spitalul universitar Agostino Gemelli din Roma, cunoscut ca "spitalul papilor", pentru îndepărtarea unui nodul descoperit la un plămân.

Intervenţia a fost efectuată de o echipă de chirurgie toracică condusă de profesorul Stefano Margaritora.

În timpul operaţiei, în capela Ioan Paul al II-lea a spitalului s-au rostit rugăciunile din rozariu către Fecioara Maria.

Secretarul de stat al Vaticanului, Cardinalul Pietro Parolin, a declarat că s-a întâlnit cu papa Leon marţi seara. "Am vorbit foarte calm. Sunt îngrijorat? Da, fiindcă cu siguranţă nu mă aşteptam la aşa ceva", a spus el.

Leon vorbise duminică despre problema sa de sănătate, cu ocazia rugăciunii Angelus (Îngerul Domnului), afirmând că nodulul depistat la un control recent era mic şi "bine localizat".

Surse medicale ale ANSA au afirmat marţi că el s-ar putea ridica din pat chiar miercuri, iar biroul de presă al Sfântului Scaun a apreciat că refacerea post-operatorie ar putea dura o săptămână.

Audienţele papei au fost anulate până marţi, 20 octombrie, conform Agerpres.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va continua

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a oferit primele informații despre intervenția chirurgicală, precizând că aceasta este programată pentru începutul săptămânii viitoare. După operație, Papa va rămâne internat aproximativ șapte zile pentru recuperare.

Cu toate acestea, Leon al XIV-lea și-a confirmat vizita în Peru. La încheierea rugăciunii Angelusului, Suveranul Pontif s-a adresat peruvienilor prezenți în Piața San Pietro, care participau la procesiunea "Senor de los Milagros". Totodată, le-a mulțumit pentru rugăciunile dedicate vizitei pastorale pe care urmează să o efectueze în țara lor.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va avea loc în perioada 6-17 noiembrie. Prima destinație va fi Uruguayul, unde sunt prevăzute opriri în Montevideo, Paisandú și Florida. Ulterior, Leon al XIV-lea va ajunge în Argentina, urmând să viziteze Buenos Aires, Córdoba și Luján. Ultima parte a călătoriei se va desfășura în Peru, între 11 și 17 noiembrie, cu vizite în Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa.

Legătura Papei cu Peru este una specială, construită de-a lungul mai multor decenii. Robert Prevost s-a născut la Chicago, în 1995, iar în anii 1980 a plecat în Peru în calitate de misionar. Ulterior, a devenit cetățean peruan și a condus dieceza de la Chiclayo în perioada 2015-2023, înainte de a fi desemnat prefect ai Dicasterului pentru Episcopi. După alegerea sa ca Papă, în mai 2025, Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special comunității din Chiclayo chiar în prima sa apariție publică de la balconul Bazilicii San Pietro, conform agenției ANSA.