Fratele Papei Leon al XIV-lea luptă și el cu cancerul: Dezvăluirile cumnatei Suveranului Pontif

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Veste tulburătoare din familia Papei Leon al XIV-lea: în timp ce Suveranul Pontif se reface la Roma după extirparea unui lob pulmonar afectat de cancer, fratele său cel mare, Louis Prevost (74 de ani), duce o bătălie crâncenă în Florida împotriva mielomului multiplu recidivat.

În timp ce credincioșii din întreaga lume se roagă pentru recuperarea Papei Leon al XIV-lea, supus unei intervenții chirurgicale la plămâni, o altă veste iese la iveală de peste ocean: fratele său cel mare, Louis Prevost, duce o luptă cruntă împotriva unui cancer recidivat al sângelui. Cei doi frați crescuți în suburbiile din Chicago înfruntă simultan diagnostice necruțătoare, la mii de kilometri distanță.

Vestea a fost dezvăluită de soția lui Louis, Deborah Prevost, pentru postul american CBS News, chiar în ziua în care Vaticanul confirma că Suveranul Pontif a fost operat la Roma, notează Agerpres. Cei doi frați au ținut legătura strânsă săptămâna trecută, când amândoi se pregăteau de proceduri medicale decisive.

„Ne-a sunat ca să ne spună ce urmează să se întâmple”, spune Deborah Prevost.

Familia trăiește zile de maximă încărcătură emoțională, după cum a mărturisit soția fratelui cel mare.

„Continuăm să ne rugăm și să le ținem moralul ridicat amândurora”, a adăugat Deborah Prevost.

Mielomul a recidivat după ani de remisie: Louis Prevost urmează o terapie revoluționară

În vârstă de 74 de ani și stabilit în Florida, Louis Prevost a primit prima dată diagnosticul de mielom multiplu în anul 2017. După un transplant de celule stem efectuat în 2019, boala a rămas sub control ani la rând. Lucrurile s-au complicat însă în urmă cu trei luni, când analizele au arătat că celulele maligne au reapărut.

Mielomul multiplu atacă măduva osoasă și globulele roșii și poate afecta rinichii și sistemul osos. Pentru a ține boala sub control, Louis participă la un nou studiu clinic și a confirmat într-un interviu separat la televiziunea Newsmax că face terapie celulară CAR-T, o procedură modernă prin care propriile celule imunitare sunt reprogramate genetic pentru a vâna și distruge formațiunile canceroase.

Louis Prevost a recunoscut că vestea despre fratele său a căzut ca un trăsnet, însă ultimele vești primite de la Roma i-au adus o mare ușurare.

„Am primit un mesaj de la mâna lui dreaptă că a ieșit din operație, este treaz, se simte bine și nu are dureri. Așa că toți am avut mari speranțe și un moral ridicat, sperând la ce este mai bun”, spune fratele Papei Leon, conform BBC.

Cum se simte Papa Leon al XIV-lea după intervenția de la Spitalul Gemelli

În vârstă de 71 de ani, Papa Leon al XIV-lea (născut Robert Francis Prevost), primul pontif originar din Statele Unite, a trecut marți printr-o operație de o oră și jumătate la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept după descoperirea unui nodul la un control de rutină.

Vaticanul a dat asigurări că faza critică a trecut.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații. După intervenție, Papa s-a trezit normal și a revenit în camera sa după o scurtă perioadă de observație”, spun reprezentanții de la Vatican.

Suveranul Pontif a avut o noapte liniștită după intervenție și a început deja să facă primii pași prin salon. Evenimentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.

„Pentru mine va rămâne mereu Rob”: Amintiri din copilărie cu viitorul Papă

Legătura dintre frații Prevost a rămas neschimbată în ciuda ascensiunii istorice a lui Robert la conducerea Bisericii Catolice. După alegerea din conclav, fratele cel mare și-a amintit cu drag de anii copilăriei din Chicago, când micul Robert se juca de-a preotul în timp ce ceilalți băieți alergau pe străzi și folosea bomboane Necco pe post de anafură la împărtășanie.

În ciuda veșmintelor albe și a rolului uriaș pe care îl are acum, Louis a ținut să amintească: „Pentru mine va fi întotdeauna Rob. Dacă vom ajunge acolo și ne vom întâlni, o să-l tratez în continuare ca pe fratele meu mai mic”.

Acum, cei doi frați duc aceeași luptă grea împotriva cancerului, uniți de rugăciunile celor apropiați și de speranța că amândoi vor depăși acest moment critic din viața lor.