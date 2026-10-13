Vânzările autoturismelor electrice și hibride au crescut. China, principalul furnizor pe piața UE.

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

În 2025, vânzările autoturismelor electrice și hibride au crescut, China fiind principalul furnizor pe piața UE.

"În 2025, UE a importat autoturisme hibride și electrice în valoare de 45,1 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4 % față de 2024 (43,4 miliarde EUR). Exporturile au crescut la 64,7 miliarde EUR, în creștere cu 10 % față de 2024 (58,7 miliarde EUR).

În ansamblu, s-a înregistrat o creștere semnificativă a acestui comerț începând din 2017, când ponderea autoturismelor electrice și hibride a reprezentat doar 10 % din totalul importurilor de autoturisme și, respectiv, 3 % din totalul exporturilor de autoturisme.

Ponderea autoturismelor complet electrice în 2025 a fost de 20 % pentru importurile de autoturisme din UE și de 18 % pentru exporturi (0,8 % și 1,1 % în 2017). Autoturismele hibride reîncărcabile au reprezentat 17 % din importurile de autoturisme și 9 % din exporturile de autoturisme (1,2 % și 1,8 % în 2017), iar ponderea autoturismelor hibride non-plug-in a fost de 23 % pentru importuri și 14 % pentru exporturi (8 % și 0,3 % în 2017)", arată Eurostat.

Mașinile electrice și hibride, aproape 40% din producție

"Din cele 12,6 milioane de autoturisme produse în UE în 2025, aproape 40 % au fost mașini hibride sau electrice (4,8 milioane), ceea ce reprezintă o creștere de aproape un milion față de 2024 (3,9 milioane). În 2025, 17 % dintre autoturismele produse în UE erau electrice, 7 % erau hibride reîncărcabile și 14 % nu erau hibride reîncărcabile.

În ceea ce privește valoarea producției de mașini electrice și hibride, aceasta s-a ridicat la 139 de miliarde de euro în 2025, comparativ cu 123 de miliarde de euro în anul precedent.

În rândul autoturismelor electrice și hibride, cea mai mare valoare s-a ridicat la 68 de miliarde EUR (comparativ cu 58 de miliarde EUR în 2024), urmate de autoturismele hibride non-plug-in la 38 de miliarde EUR (tot 38 de miliarde EUR în 2024) și de autoturismele hibride plug-in la 33 de miliarde EUR (în creștere de la 27 de miliarde EUR).

Aceasta a fost egală cu o cotă din valoarea producției totale a UE de 21 % pentru autoturismele electrice, de 12 % și de 10 % pentru autoturismele hibride fără priză și", se mai arată în raportul Eurostat.

Cea mai mare pondere de mașini electrice, importate din China

"China a fost principalul partener de import al UE, cu 42 % din totalul importurilor de mașini electrice, urmată de Coreea de Sud (27 %) și Japonia (9 %). Primii trei parteneri de export pentru mașinile electrice au fost Regatul Unit (35%), Statele Unite și Norvegia (ambele cu 14%)", se mai precizează în documentul citat.

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

În luna mai a acestui an, Reuters scria despre faptul că vânzările de mașini electrice au crescut semnificativ în Europa, pe fondul scumpirii carburanților și al incertitudinilor generate de războiul din Iran.

În timpul precedentelor creşteri bruşte ale preţurilor la combustibil, din anii 1970, consumatorii au trecut, de asemenea, la maşini mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, dar au revenit la unele mai puţin eficiente atunci când prețurile de la pompă a scăzut. De data aceasta ar putea fi diferit, potrivit actorilor din industrie.

Prețurile carburanților în România

Reamintim că, duminica aceasta, prețurile carburanților standard, în România, se situau la pragurile de 10 şi 11 lei/litru. Cea mai ieftină motorină din ţară se afla la o staţie din Eforie Nord - 10,75 lei/litru.

În contextul anunțului lui Donald Trump privind livrările de motorină rusească pe piețele internaționale și al scăderii cotațiilor futures din SUA, rămâne de văzut dacă evoluțiile externe se vor reflecta și în prețurile de la pompele din România.