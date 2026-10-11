Prețurile carburanților, duminică, în România. Cum ar putea influența decizia lui Trump costul benzinei și motorinei

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Prețurile carburanților rămân ridicate duminică, 11 octombrie, în România. Nu mai există sortiment sub 10 lei / litru. În contextul anunțului lui Donald Trump privind livrările de motorină rusească pe piețele internaționale și al scăderii cotațiilor futures din SUA, rămâne de văzut dacă evoluțiile externe se vor reflecta și în prețurile de la pompele din România.

Carburanţii standard care se vând, duminică, în România au preţuri între pragurile de 10 şi 11 lei/litru. Cea mai ieftină motorină din ţară se află la o staţie din Eforie Nord, unde costă 10,75 lei/litru. În general, la nivelul întregii țări, carburantul diesel se vinde, la pompă, cu 10,86 lei/litru, conform Peco Onilne.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România

Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește în localitatea Ortişoara, din Timiş, cu 10,05 lei pe litru. Per total, benzina se vinde, în România, cu 10,11 lei/litru.

La nivel național, un litru de GPL se vinde cu 4,7 lei.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunţat vineri că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială. Astfel, Washingtonul a suspendat sancţiunile contra Moscovei, cu scopul de a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea lui Volodimir Zelenski, care a denunţat o măsură „nedemnă”.

Decizia lui Trump privind motorina rusească provoacă reacția UE

Suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei, a transmis sâmbătă şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, după acordul anunţat de SUA cu Moscova privind motorina rusească.

În ceea ce o priveşte, UE a promis să-şi consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Ce se întâmplă cu prețurile la pompă din România în contextul mondial actual

Anunțul lui Donald Trump privind posibilitatea livrării motorinei rusești pe piețele internaționale ar putea influența și prețurile carburanților din România, dar efectul depinde de cantitățile care vor ajunge efectiv pe piață, de restricțiile comerciale și de evoluția cotațiilor internaționale.

Motorina rusească suplimentară ar putea pune presiune în jos asupra prețurilor, însă ieftinirea la pompele din România nu este garantată.

Scenariul unei posibilă ieftiniri ia în calcul dacă volumele suplimentare de motorină rusească ajung pe piețele internaționale, oferta ar putea crește, reducând presiunea asupra cotațiilor.

Cotațiile futures pentru motorină din SUA au scăzut

După anunțul din 9 octombrie 2026, cotațiile futures pentru motorină din SUA au scăzut cu aproape 5%, scrie Spglobal.com.

Însă România nu beneficiază automat de motorina destinată pieței americane. Prețurile locale depind și de cotațiile europene, costurile de transport și rafinare, cursul valutar și taxele/ accizele din România. Prin urmare, o ieftinire imediată la pompă este sub semnul întrebării în România, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice și al costurilor ridicate de aprovizionare.