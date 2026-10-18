Două zile de haos în Milano. Magazine jefuite, străzi devastate și confruntări violente cu poliția. Meloni intervine

Protestatari pe străzile din Milano, Italia. Sursa foto: Agerpres

Centrul orașului Milano a fost scena unor violențe timp de două zile consecutive.

Grupuri de tineri au spart vitrinele magazinelor, au distrus mașini și au furat produse din magazine, în timp ce polițiștii au încercat să oprească violențele.

Prima zi de violențe. Protestul „Italia in Piazza” s-a transformat în confruntări cu poliția

Violențele au început sâmbătă, în timpul protestului „Italia in Piazza”. Mai multe grupuri de manifestanți au început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte spre polițiști.

Primele incidente au avut loc pe Via Broletto, după care violențele s-au extins în Piazza Duomo, San Babila și pe alte străzi din centrul orașului Milano.

Potrivit unui prim bilanț, patru polițiști au fost răniți și duși la spital, însă numărul lor ar putea fi mai mare. Alți cinci tineri au ajuns la spital cu răni ușoare, potrivit IlRoma.

În Piazza Duomo, manifestanții au aruncat cu pietre, garduri metalice și petarde puternice. O toaletă ecologică a fost incendiată, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a împrăștia grupurile violente.

În zona San Babila, mai multe persoane cu fețele acoperite au spart vitrinele unui magazin cu ciocane și pietre. Unii tineri au încercat apoi să intre în magazin pentru a fura produse.

O mașină a carabinierilor a fost, de asemenea, distrusă, având parbrizul și geamurile sparte.

Potrivit primelor informații, peste 60 de persoane au fost oprite de poliție pentru identificare, aproape jumătate fiind minori.

A doua zi de haos. Un supermarket a fost jefuit, iar mai multe mașini au fost distruse

Violențele au continuat și duminică, atunci când grupuri de tineri cu fețele acoperite au provocat noi distrugeri în centrul orașului Milano.

Spre deosebire de prima zi, duminică nu fusese organizat niciun protest. Mai mulți tineri s-au adunat în zona San Babila, după care au pornit spre Piazza Duomo și Via Torino, unde au atacat polițiștii și au distrus bunuri.

Au fost sparte vitrinele magazinelor și geamurile stațiilor de autobuz. Tinerii au răsturnat tomberoane și mese de pe terase, iar mai multe mașini au fost avariate.

Un supermarket a fost, de asemenea, atacat. După ce au spart geamul de la intrare, mai multe persoane au pătruns în interior și au furat produse.

Grupurile se deplasau rapid de pe o stradă pe alta. Aruncau cu pietre, scaune și petarde, apoi fugeau pe străzile laterale pentru a nu fi prinse de polițiști.

Confruntările au continuat în apropierea Palatului Regal și a Catedralei din Milano. Polițiștii au intervenit din nou cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Potrivit Adnkronos, aproximativ 160 de persoane au fost oprite pentru identificare în a doua zi de violențe. Peste 80% dintre acestea erau minori.

Momente de panică în fața Catedralei din Milano. Credincioșii au fost scoși prin ușile laterale

Violențele au ajuns și în apropierea Catedralei din Milano, una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale orașului.

Gazele lacrimogene și tinerii care fugeau de poliție au provocat panică și neliniște printre turiști și credincioși.

Catedrala a rămas deschisă, iar slujbele s-au desfășurat normal. Totuși, pentru siguranța oamenilor, ușile principale au fost închise, iar accesul turiștilor pe terasele catedralei a fost oprit mai devreme.

După slujba începută la ora 17:30, credincioșii au fost îndrumați să iasă prin ușile laterale ale catedralei.

Violențe și în Torino și Bologna. Polițiști răniți și minori arestați

În prima zi, incidente violente au avut loc și în alte orașe din Italia.

La Torino, manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și bastoane spre polițiști, în special în Piazza Castello și pe Via Po.

Un grup de aproximativ 15 persoane a intrat într-o librărie din zona Porta Nuova și a aruncat cărțile pe jos.

Polițiștii au oprit 12 persoane, dintre care 10 minori. Asupra unora dintre acestea au fost găsite cocktailuri Molotov, petarde, pietre și ciocănele pentru spart geamuri.

La Bologna, confruntările au avut loc în apropierea gării. Manifestanții au aruncat cu pietre și sticle spre polițiști, care au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Patru minori au fost arestați, șapte persoane au fost denunțate, iar alte 40 au fost identificate. De asemenea, 12 polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Giorgia Meloni condamnă violențele: „Protestul este un drept. Devastarea orașelor nu”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat violențele și a subliniat că oamenii au dreptul să protesteze, dar nu să atace polițiștii sau să distrugă orașele.

„Protestul este un drept. Devastarea orașelor noastre nu este”, a transmis aceasta pe rețelele sociale.

Meloni a explicat că respectă oamenii care protestează pașnic, indiferent de opiniile lor politice, dar a criticat grupurile care profită de manifestații pentru a provoca violențe.

„Nu putem ignora ceea ce s-a întâmplat în alte piețe din Italia”, a declarat premierul, referindu-se la atacurile asupra polițiștilor și la distrugerile din Milano, Torino și Bologna.

Premierul a cerut partidelor din opoziție să condamne clar violențele și să îi îndemne pe oameni să protesteze pașnic.

Vicepremierul Antonio Tajani și ministrul Apărării, Guido Crosetto, au condamnat, la rândul lor, atacurile și și-au exprimat sprijinul pentru polițiști.

Primarul orașului Milano cere mai mulți polițiști. Meloni convoacă o reuniune privind siguranța publică

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a condamnat distrugerile produse în cele două zile.

După prima zi de proteste, acesta a spus că înțelege motivele oamenilor care au ieșit în stradă, dar că violențele împotriva polițiștilor și distrugerile provocate orașului nu pot fi justificate.

După noile incidente de duminică, primarul a avut o reacție și mai fermă.

„Urmăresc în direct ceea ce se întâmplă în centrul orașului Milano, cu vitrine sparte, magazine jefuite și cetățeni speriați”, a declarat Giuseppe Sala.

Primarul a cerut ca mai mulți polițiști să fie trimiși pe străzile orașului. Totodată, a anunțat că Poliția Locală va ajuta forțele de ordine să oprească violențele.

În urma incidentelor, premierul Giorgia Meloni a convocat pentru ziua următoare o reuniune în care urmează să fie discutată situația ordinii publice.

Între timp, polițiștii continuă să identifice persoanele implicate în violențe și să stabilească pagubele produse în centrul orașului Milano.