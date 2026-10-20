Revolut are probleme. Clienţii nu pot accesa aplicaţia: Peste 1.500 de sesizări

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Fintech-ul britanic Revolut a anunţat marţi că accesul clienţilor la mai multe dintre serviciile sale este afectat de o perturbare identificată în cursul dimineţii, compania precizând că fondurile şi datele utilizatorilor sunt în siguranţă.

"În prezent ne confruntăm cu o perturbare care afectează mai multe servicii. Confirmăm că toţi banii clienţilor noştri şi toate datele lor sunt în siguranţă. Lucrăm la rezolvarea problemei de când am identificat-o, în această dimineaţă, şi prezentăm scuze tuturor celor afectaţi şi pentru orice neplăcere cauzată", a transmis Revolut pe pagina de Facebook.

Utilizatorii băncii britanice au semnalat, marți dimineață, că nu pot efectua anumite plăți sau nu își pot accesa fondurile prin intermediul aplicației.

Peste 1.500 de sesizări

Serviciul de monitorizare a întreruperilor de funcționare Downdetector a înregistrat peste 1.500 de sesizări din partea utilizatorilor cu privire la probleme legate de serviciile Revolut, la scurt timp după ora 08:00, potrivit BBC.

O pagină de pe site-ul companiei arată faptul că o serie de servicii erau "parțial indisponibile", printre acestea numărându-se plățile cu cardul, transferurile, retragerile de la bancomate și serviciile de asistență pentru clienți, care se confruntau cu probleme.

Ce spun utilizatorii

Pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au criticat compania în legătură cu această întrerupere a serviciului, afirmând că acest lucru i-a împiedicat să-și acceseze fondurile, să efectueze plăți sau să contacteze serviciul de asistență pentru clienți.

O clientă a spus că i-a fost refuzat cardul la casă când își făcea cumpărăturile. Alții au văzut un mesaj de eroare care spunea "a apărut o problemă" și "încearcă din nou mai târziu" atunci când au încercat să se autentifice.

Revolut este una dintre puținele așa-numite "neobănci" care rivalizează cu băncile tradiționale printr-o abordare axată pe digital în ceea ce privește serviciile financiare. Banca are peste 80 de milioane de clienți în întreaga lume, potrivit datelor furnizate pe site-ul acesteia.

În 2021, Revolut a lansat operațiunile bancare și în România.