Magazinele de lux din Italia își golesc vitrinele de teama noilor proteste violente. Guvernul Meloni trimite 500 de soldați pe străzi

Distrugeri în timpul protestelor din Italia, octombrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Magazinele de lux din Milano își golesc vitrinele și se închid pe fondul temerilor de noi proteste violente în Italia, în timp ce guvernul se pregătește să desfășoare forțe militare în țară.

Guvernul italian trimite 500 de soldați pentru „a apăra orașul Milano”, după două zile de violențe în care protestatarii s-au ciocnit cu poliția, au jefuit magazine și au vandalizat proprietăți, a declarat, luni, viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Desfășurarea se așteaptă să facă parte dintr-un pachet de măsuri de securitate, care urmează să fie aprobat la o reuniune a Consiliului de Miniștri programată pentru marți, la ora 17:30 (ora Italiei).

Magazinele au început să-și golească vitrinele încă de luni

Luni, magazinele din centrul orașului Milano s-au închis devreme și și-au astupat vitrinele pe fondul temerilor de un nou val de violență în capitala financiară a Italiei.

„De la vorbe la fapte: încă 500 de soldați pentru a apăra Milano”, a scris pe rețelele de socializare Salvini, liderul Lega, partidul de dreapta aflat la guvernare alături de Frații Italiei.

Majoritatea magazinelor din cartierul modei Via Montenapoleone, care găzduiește mărci precum Chanel, Tiffany și Dior, și-au scos mărfurile din vitrine ca măsură de precauție, în timp ce poliția patrula pe străzi.

În weekend, câteva sute de protestatari mascați, mulți dintre ei despre care se crede că sunt minori, au dat foc pubelelor de gunoi și au jefuit magazine din centrul orașului, în urma unei demonstrații inițial pașnice de sâmbătă împotriva calității slabe a serviciilor publice și a creșterii costurilor vieții.

Printre magazinele jefuite s-au numărat comercianții de articole sportive Decathlon și Arc'teryx, conform imaginilor transmise de televiziune, precizează presa italiană. Mărci de îmbrăcăminte precum Levi's și Under Armour, precum și Decathlon, și-au acoperit vitrinele cu carton și panouri de lemn.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care se confruntă cu alegeri parlamentare anul viitor, a condamnat violențele și a prezidat luni o întâlnire cu miniștri și oficiali din domeniul securității pentru a discuta situația.

„Guvernul va răspunde ferm la aceste atacuri asupra statului, inclusiv prin măsuri de combatere a violenței împotriva minorilor”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de Externe Antonio Tajani, care, la fel ca Salvini, este și viceprim-ministru.

Ca parte a represiunii anunțate, ziarul Corriere della Sera a relatat că Meloni are în vedere prelungirea arestării preventive pentru minori și reprimarea bandelor de tineri, anticipând unele prevederi conținute într-un proiect de lege privind securitatea deja aflat în curs de examinare de către Parlament.

Peste 250 de tineri reținuți, dintre care 32 arestați

Poliția italiană a declarat că a reținut 271 de tineri în timpul revoltelor care au izbucnit duminică la Milano. Dintre cei duși la sediul poliției, 32 au fost arestați, inclusiv 23 de minori și 13 cetățeni străini, a anunțat poliția luni.

Alte 28 de persoane au fost raportate autorităților judiciare.

Revoltele au urmat confruntărilor de sâmbătă din Milano și din alte orașe din nord, inclusiv Bologna, Brescia, Bergamo și Torino, unde, potrivit unui raport al poliției publicat duminică, 28 de protestatari au fost arestați.

Violența a amintit de tulburările din Franța, unde, sâmbătă, sute de mii de oameni, nemulțumiți de creșterea costului vieții și de deteriorarea serviciilor publice, au ieșit în stradă în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din țară din ultimii ani.