Restricții de circulație pe timpul nopții în Franța, după haosul de pe străzi

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Premierul francez Sebastien Lecornu a solicitat luni autorităților locale să impună restricții parțiale de circulație în cursul serii, ca urmare a protestelor violente și actelor de vandalism întâmplate în mai multe zone din Franța.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a zis că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică”. Chiar dacă a menționat că autoritățile ar putea decreta starea de urgență dacă va fi necesar, Lecornu a spus că, în acest moment, restricțiile de circulație parțiale par „mai adecvate”, notează Reuters.

Premierul Sebastien Lecornu nu a spus și orașele în care vor fi introduse restricțiile ori forma exactă a acestora, însă a exclus impunerea unei interdicții generale de circulație în Paris.

Valul de revoltă a stârnit critici aspre din partea administrațiilor locale. Primarii marilor orașe din Franța au solicitat explicații Guvernului. Ei au reclamat o lipsă evidentă de pregătire a forțelor de securitate în a gestiona revoltele violente din weekend.

Bilanț grav, arestări record

De menționat că forţele de ordine au arestat, sâmbătă, un număr record de persoane la Paris, a anunţat duminică prefectura, menționând că „amploarea pagubelor” provocate de acte de distrugere şi jafuri în capitala Franţei este „semnificativă”



Violențele din weekend vin pe fondul unor săptămâni de manifestații studențești marcate de ciocniri sporadice de stradă. Este estimat că la manifestațiile din weekend au participat peste 500.000 de persoane.

În urma incendiilor, jafurilor și ciocnirilor cu autoritățile, ministrul Justiției, Gerald Darmanin, a transmis luni că 2.331 de persoane au fost reținute.

Un fost premier a propus ca armata să fie desfășurată pe străzi, cu scopul de a proteja clădirile publice, însă și oprirea temporară a accesului cetățenilor la rețelele de socializare.

Amintim că protestatarii au blocat și accesul în muzeul Luvru din Paris.

„Ai tineri acasă care își văd prietenii ieșind să jefuiască, lucru care creează impresia că scapă nepedepsiți; îi văd pe rețelele de socializare, așa că ies și ei”, a spus acesta, notează Politico.

UE susține că dreptul la proteste paşnice "trebuie protejat", dar condamnă jafurile



Uniunea Europeană a cerut luni Franţei să "protejeze" dreptul la proteste paşnice, condamnând în acelaşi timp ca "inacceptabile" jafurile şi incendiile intenţionate care au avut loc în weekend, relatează AFP.

"Persoanele care demonstrează paşnic nu ar trebui să fie echivalate cu cele care comit acte de violenţă", a subliniat un purtător de cuvânt al Comisiei, Markus Lammert.

"Incendiile intenţionate, jafurile şi atacurile împotriva persoanelor sau a clădirilor publice sunt inacceptabile", a adăugat el.

Comisia Europeană a declarat, de asemenea, că este în "contact strâns" cu Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală, şi este pregătită să o asiste pentru a se asigura că platformele de socializare îşi respectă obligaţiile, în special interdicţia de a disemina mesaje care incită la violenţă.

"Când platformele online suspectează că ar putea fi comise acte criminale, acestea sunt obligate să informeze în mod proactiv autorităţile", a reamintit Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al UE pe probleme digitale, precizând că o nouă întâlnire cu Arcom este programată pentru luni, conform Agerpres.