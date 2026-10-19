Renew Europe încearcă să zădărnicească apropierea PPE de grupurile de „extrema dreaptă“. Condiția pusă de apropiata lui Emmanuel Macron

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Valérie Hayer, șefa grupului Renew Europe, le cere celor din grupul PPE și socialiștilor încheierea unui acord formal de coaliție pentru a izola „extrema dreaptă“ din Parlamentul European. Înaintea unui nou val de alegeri în UE, liberalii condiționează susținerea pentru conducerea PE de semnarea unui program politic clar.

Cele trei grupuri politice principale din Europa trebuie să ajungă la o înțelegere pentru a ține extrema dreaptă la distanță, înaintea unui an electoral care ar putea reconfigura Uniunea Europeană, a declarat pentru Politico șefa grupului liberal „Renew Europe” din Parlamentul European, Valérie Hayer.

„Sunt ferm convinsă că nimeni nu își poate permite, din motive pur practice, să lase coaliția să se erodeze. Aceasta este singura cale prin care putem oferi cetățenilor noștri o Europă mai puternică și mai ambițioasă”, a afirmat Valérie Hayer, o aliată apropiată a președintelui francez Emmanuel Macron, adăugând că „nu există o altă soluție”.

După alegerile europarlamentare din anul 2024, Partidul Popular European (PPE) a adoptat acte normative în colaborare cu grupuri de dreapta și de extremă dreaptă, stârnind nemulțumirea aliaților săi tradiționali, liberalii și social-democrații. Hayer a precizat că prioritatea grupului „Renew” în perspectiva următoarelor alegeri europene, din 2029, este reconstruirea alianței centriste.

„Avem nevoie de o platformă europeană solidă, construită în jurul centrului politic, pentru a răspunde așteptărilor europenilor” în domenii precum competitivitatea, apărarea, schimbările climatice și decarbonizarea. Acest lucru este cu atât mai important cu cât state membre majore ale UE urmează să organizeze alegeri naționale - Spania în noiembrie, iar Italia, Franța și Polonia în 2027. „Trebuie să fim pregătiți pentru acest nou ciclu electoral”, a spus Hayer.

Renew Europe propune un acord de coaliție PPE

Pentru a consolida majoritatea centristă, Hayer propune ca cele trei grupuri politice să încheie un acord de coaliție detaliat. Deși, în prima jumătate a actualului mandat, PPE a votat în mare parte alături de aliații săi centriști, a existat situații în care s-a orientat spre dreapta pentru a adopta legislație, atunci când divergențele cu partenerii săi tradiționali au fost prea greu de depășit.

Hayer a declarat că grupul „Renew” nu va susține niciun candidat la președinția Parlamentului fără un acord de coaliție detaliat, stabilit în prealabil.

„O majoritate are nevoie de un program înainte de a avea nevoie de un președinte. Prin urmare, avem nevoie de un acord de coaliție înainte de orice înțelegere privind conducerea instituției. Fără un acord de coaliție, nu va exista niciun acord privind conducerea”, a spus ea.

Acest lucru ar putea forța PPE să se așeze la masa negocierilor, întrucât conservatorii doresc realegerea Robertei Metsola pentru un al treilea mandat, în luna ianuarie. Cu toate acestea, în trecut, PPE a manifestat reticență față de semnarea unui acord de coaliție detaliat.

PPE a rupt de mai multe ori cordonul sanitar

Hayer și liderii PPE (Manfred Weber), respectiv ai grupului Socialiștilor și Democraților (Iratxe García), au semnat deja un acord de două pagini privind colaborarea lor după alegerile europene din 2024. Cu toate acestea, PPE a votat, în anumite cazuri, acte legislative alături de grupuri de extremă-dreapta.

Pentru a preveni acest lucru, Hayer dorește ca nu doar liderii, ci toți „membrii-cheie” ai grupurilor politice, inclusiv vicepreședinții, responsabilii de disciplină parlamentară (whips) și coordonatorii, să participe la negocierea și aprobarea acordului.

De asemenea, ea dorește ca extrema-dreaptă să fie exclusă din funcțiile importante din cadrul Parlamentului, inclusiv din posturile de vicepreședinte.

Hayer a declarat că liderii forțelor centriste au „discutat deja” despre acest acord și și-a exprimat încrederea că demersul poate avansa. García a afirmat că este pregătită să negocieze cu PPE pentru a ajunge la o înțelegere, deși Weber nu a comentat public această idee.

Grupul ECR, în afara cordonului sanitar la nivel european

În ultimii ani, grupul ECR din Parlamentul European s-a aflat în nenumărate rânduri în afara cordonului sanitar trasat de regulă de grupurile liberale sau de stânga. De exemplu, chiar comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, a participat recent la reuniunea Grupului ECR de la Strasbourg.

De asemenea, în mai multe state membre ale Uniunii Europene, cordonul sanitar aplicat partidelor conservatoare sau etichetate drept de „extrema dreaptă“ au fost rupte în ultimii ani. Înaintea alegerilor parlamentare din Suedia din această toamnă, fostul premier Ulf Kristersson a arătat o apropiere de Democrații Suedezi.

Nu în ultimul rând, într-un material publicat de Politico la finalul lunii septembrie, se preciza că PPE consideră ECR un partener acceptabil. Din ECR face parte și AUR, partidul pe care președintele Dan l-a etichetat drept anti-occidental și împotriva căruia a închis orice posibilitate de accedere către guvernare.