Comisia Europeană nu pune cordoane sanitare partidelor de tip AUR. Georgiana Teodorescu salută prezența lui Magnus Brunner la reuniunea ECR

Foto: Parlamentul European

Din articol Niciun cordon sanitar în Parlamentul European împotriva ECR, grupul din care face parte AUR

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, salută prezența comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, la reuniunea Grupului ECR de la Strasbourg

Magnus Brunner, comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, a fost prezent la reuniunea Conservatorilor și Reformiștilor Europeni de la Strasbourg, unde a discutat alături de europarlamentarii grupului despre cele două mari teme ale momentului din Uniunea Europeană, după invazia din exclava spaniolă Ceuta: migrația și securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, eurodeputata AUR, Georgiana Teodorescu, a salutat prezența comisarului european din perspectiva activității sale din Comisia pentru Libertăți Civile, unde este raportoare a Grupului ECR pe două dosare extrem de importante și direct legate de portofoliul comisarului Brunner: viitorul regulament pentru spațiul Schengen, pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor și pentru politica comună în domeniul vizelor pentru perioada 2028-2034 și pe dosarul prin care se urmărește recunoașterea oficială la nivelul UE a statutului de meserie cu grad înalt de risc pentru polițiști, militari, personalul din penitenciare, vameși și polițiști de frontieră.

„Dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene este foarte important, iar prezența comisarilor europeni la reuniunile grupurilor politice este întotdeauna apreciată. În cazul comisarului Brunner cu atât mai mult cu cât noi, conservatorii europeni, suntem portavocea schimbărilor legate de modul în care Uniunea Europeană gestionează migrația. S-au votat schimbări majore de abordare a situației celor care ajung fraudulos pe teritoriul european, iar acest tip de coordonare cu Comisia este important pentru a putea pune bazele unor reglementări sănătoase“, a spus europarlamentarul.

Foto: Parlamentul European

Niciun cordon sanitar în Parlamentul European împotriva ECR, grupul din care face parte AUR

De asemenea, Georgiana Teodorescu a explicat că, la nivel european, grupul din care AUR face parte, ECR, formează adesea majorități alături de PPE.

„Nu pot decât să mă bucur că putem oferi încă un exemplu de conlucrare fructuoasă între marile familii politice europene. În timp ce există încă voci care rostogolesc o retorică separatistă, de impunere a unui cordon sanitar la Bruxelles împotriva ECR, realitatea palpabilă confirmă ceea ce AUR a susținut mereu: Grupul ECR ia parte la majorități, alături de PPE, în principalele dosare și politici europene“, a precizat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

În ultimul an și jumătate, Nicușor Dan a exclus sistematic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) de la posibilitatea formării unui Guvern, deși partidul condus de George Simion s-a clasat pe locul 2 la alegerile parlamentare din 2024.

La ultima declarație pe această temă, făcută în Cehia, președintele a exclus cooptarea AUR la guvernare și a spus că a primit un mandat de la cetățeni, iar „mandatul ăsta spune „păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României””.