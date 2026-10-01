Nicușor Dan a vorbit despre noua nominalizare de premier. De asemenea, i-a pus o condiție următorului desemnat

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Președintele României, Nicușor Dan, a susținut miercuri, 30 septembrie 2026, la Ambasada României din Praga, o declarații de presă la finalul vizitei oficiale în Republica Cehă.

Nicușor Dan a zis că următorul premier desemnat nu ar trebui să nu coopteze Partidul AUR la guvernare. El a zis că nu este dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că are un mandat pe care „cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, și mandatul ăsta spune „păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe partea de securitate, și pe partea de Uniunea Europeană, și România nu își permite asta în momentul ăsta, și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”.

Singurul lucru cert este că luni după amiază va nominaliza un alt premier.

De ce nu susține alegerile anticipate

De asemenea, Nicușor Dan a zis că nu vede o soluție să avem alegeri anticipate.

„Din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune „pro-occidental” - și aici e o discuție - și mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu”, a spus președintele dând mai multe motive pentru care alegerile anticipate nu sunt o soluție.

El a explicat că „alegere anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Asta e primul lucru. În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă.

Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România – bănci, fonduri de pensii, și așa mai departe - și care îi asigură funcționarea curentă a fost „nu alegeri anticipate”. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Și trei, haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studio-urile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum, și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern”.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor:

„Suntem la capătul vizitei oficiale în Cehia. Am avut aici întâlniri cu Președintele, cu Prim-ministrul, cu președintele Senatului și cu o delegație de senatori, și cu o delegație a Camerei inferioare a Parlamentului. De asemenea, o discuție cu comunitatea românească. România și Republica Cehă au o relație istorică îndelungată, de parteneriat. Am fost în multe momente istorice împreună. Soldații români în al Doilea Război Mondial au contribuit la liberarea Cehoslovaciei. O parte dintre ei au murit aici. Am mulțumit pentru că memoria lor este respectată.

În plan internațional, ne găsim foarte, foarte des, dacă nu întotdeauna, pe aceleași poziții, și în interiorul Uniunii Europene, și în interiorul NATO, și în alte formate, B9 și cele pe care le știți.

Am discutat și de relația bilaterală, și de situația globală.

Relația bilaterală - perspective economice importante. Așa cum am spus de mai multe ori, în economie, în economia de azi mai ales, contează dimensiunea și de asta e bine să existe colaborări care să facă o piață mai mare decât piața națională, și, pentru asta, e nevoie de încredere și de deschiderea autorităților, și de întâlniri pe care trebuie să le facem între reprezentanții mediului de afaceri. E importantă - și, din nou, avem o tradiție - legătura academică și culturală. Limba cehă se studiază la Universitatea București, limba română se studiază la Universitatea Carolină de aici, din Praga. Avem o comunitate cehă în România, Banat, avem o comunitate mai recentă românească în Cehia, și am discutat de cum putem să îmbunătăți lucrurile care sunt deja la un nivel foarte bun.

Internațional, am discutat, evident, de provocările de securitate, inclusiv în plan hibrid, și am discutat de extinderea Uniunii Europene și, în special, de Republica Moldova, care, evident, ne interesează foarte mult.

O comunitate românească foarte dinamică aici, în Cehia, o comunitate care și-a constituit propriile asociații, care promovează cultura română, care promovează limba română la copiii celor care s-au stabilit aici. O interacțiune foarte plăcută și instructivă cu reprezentanții comunității românești.

În paralel, Mirabela, dincolo de discuțiile cu Prima Doamnă, a vizitat niște ONG-uri care se preocupă de aceleași lucruri - adicțiile, în special la copii și tineri, unde infrastructura sau rețeaua public-privată din Cehia este cu câțiva ani înaintea noastră și putem să învățăm lucruri de la ei, inclusiv un ONG făcut de comunitatea românească de aici.

Sunt sigur că aveți întrebări.

Jurnalist: Bună seara, domnule Președinte! Prima întrebare, aș vrea să facem referire la ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. După ce a fost respins Siegfried Mureșan la votul de încredere, aveți ca variantă la masa negocierilor să dați un nou mandat Partidului Social-Democrat? De data aceasta, veți da mandatul celor de la PSD? Și o completare ar fi dacă veți condiționa ca următorul desemnat să nu coopteze Partidul AUR la guvernare.

Președintele României: Bun, la a doua întrebare răspunsul este afirmativ, nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, și mandatul ăsta spune „păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe partea de securitate, și pe partea de Uniunea Europeană, și România nu își permite asta în momentul ăsta, și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni.

La prima întrebare, după aceste aproape cinci luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap. Și nu numai eu. Toată lumea a circulat scenarii, voturi, cred că suntem toți experți. Numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice, înainte ca, față de varianta care nu a mers, care a fost asumată politic de trei partide, cu Siegfried Mureșan, partidele astea, după consultări interne, să-și modifice opțiunea, și, după ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea, până luni, o să îmi formez o idee și, în baza acestui cumul de informații, voi nominaliza o persoană. Dar, singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva.

Jurnalist: Și o altă întrebare pe o altă temă legat de ceea ce se întâmplă în țară. Sorin Grindeanu afirma că îi va face plângere penală lui Dominic Fritz pentru că l-a acuzat că ar fi luat șpagă de la americani. Este periculos ca un oficial al statului român să aibă o astfel de retorică, plus această plângere penală?

Președintele României: Eu cred că parchetele din România sunt suficient de aglomerate ca noi, politicienii, pentru acțiuni retorice, să nu îi mai încurcăm și mai mult. Sunt cazuri de violență domestică, avem invaziune fiscală, avem corupție mică și mare, să lăsăm parchetele să se ocupe de lucrurile astea. Retorica politică, până la un anumit punct, este legitimă, dar, când se duce prea departe, nu e sănătoasă.

Jurnalist: Domnule Președinte, am ales doar trei mesaje din cele pe care cei de acasă vi le-au scris la postarea din online legată de eșecul de astăzi din Parlament. Oamenii spun așa: „eșecul este al dumneavoastră, domnule Președinte, este cazul de alegeri anticipate, urgent”. Domnule Președinte, în 10 minute ați primit 1.000 de comentarii și niciunul pozitiv. Unde este problema? Iar, la trei ore distanță, m-am uitat și aveți peste 10.000 de comentarii fără niciunul pozitiv. Unde este problema? Oamenii vă cer alegeri anticipate, în majoritate. Vă întrebăm: câte desemnări și câte guverne ar mai trebui să cadă sau să nu treacă de votul din Parlament pentru ca dumneavoastră să declanșați alegerile anticipate?

Președintele României: Încerc să le iau pe rând. În primul rând, emoția este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de Guvern în care crede în mod legitim, emoțional, că rezolvă cel mai bine problemele societății românești. Dar este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Și aici este - dacă vreți să o spunem foarte direct - aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda, a concede din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori.

Bineînțeles că înțeleg tipul acesta de reacții și bineînțeles că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta.

Așa, m-ați mai întrebat de alegere anticipate. Alegere anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Asta e primul lucru. În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România – bănci, fonduri de pensii, și așa mai departe - și care îi asigură funcționarea curentă a fost „nu alegeri anticipate”. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Și trei, haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studio-urile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum, și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.

Din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune „pro-occidental” - și aici e o discuție - și mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu.

Jurnalist: Cu voia dumneavoastră o scurtă completare. Drept urmare, clasa politică este iresponsabilă, nu depășește niște orgolii politice, pentru că mă gândesc că și liderii politici știu despre urgențele de țară, despre care dumneavoastră acum ați spus. De câte guverne mai este nevoie să mergem cu ele la vot în Parlament și să vedem dacă trec sau nu?

Președintele României: O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură să nu ajungem la moțiunea de cenzură. Nu s-a întâmplat asta, și atunci am spus-o, și evident că mențin ce am spus: între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid.

Jurnalist: Și ultima întrebare. Se vorbește despre curaj vizavi de dumneavoastră și în momentul în care vi se cere acel raport pe care l-ați promis pe tema alegerilor prezidențiale anulate. Revine această temă, mai ales de când, iată, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a intrat în arest pentru 30 de zile. Ce ne spuneți? Când avem acest raport? L-ați promis.

Președintele României: Evident că l-am promis și, dacă l-am promis, o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, care ne-a dus pe toți înapoi în lucrurile în care ne angrenasem, și pot să vă spun că, înainte de începerea acestei crize politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam.

Jurnalist: Voiam să vă întreb cât influențează situația politică actuală rating-ul de țară pe care îl pregătește Agenția Standard & Poor's și la ce tip de evaluare vă așteptați.

Președintele României: Nu vreau să anticipez eu o evaluare a unui terț, însă, și pentru cetățenii României, și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vreau să repet niște lucruri: cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni, și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă. Și, doi, pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească - partidele pro-occidentale. Ați văzut că pe SAFE am trecut, și procentajul de contracte, dacă ne uităm ca criteriu la procentajul de contracte semnate, raportat la sumele împrumutate de fiecare dintre state, România e printre primele țări europene.

A fost un efort, bineînțeles că ideal ar fi fost să legile importante pe PNRR să le fi dat acum două ani, acum trei ani, dar a fost un efort. Parlamentarii au venit din vacanță, s-au conectat online de pe unde erau. și legi importante - biodiversitate, ANI, toate astea - au fost trecute de Parlament și suntem la un procentaj 92% pe PNRR, care este rezonabil pentru o administrație cum este administrația din România. Deci, cifre bune și consens pe lucrurile importante, și, dacă toți liderii politici spun că vom păstra traiectoria financiară, înseamnă că lucrul ăsta va întâmpla. Și trei, toți liderii politici sunt de acord că persoana de la Ministerul de Finanțe, oricare va fi Guvernul, va fi o persoană profesionistă în domeniul ăsta. Ăsta e mesajul pe care l-am dat în mai multe întâlniri cu investitorii, pentru că e normal să îi asigurăm, pentru că, de multe ori, realitatea din teren diferă puțin de lucrurile mai prezentate într-o manieră mai alarmistă pe anumite surse media sau pe rețele sociale.

Jurnalist: Și aș vrea să vă mai întreb, în lipsa unui guvern cu puteri depline, ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Sunt instituții care spun că până la finalul lunii octombrie mai au fonduri. După aceea, ce se poate întâmpla? Cu care ar fi soluția?

Președintele României: Ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluție care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie – asta din discuțiile cu Guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie, cu fondul de rezervă, cu 10%. Dar nu e normal. Adică ar trebui să terminăm cât mai repede, să avem Guvern cu puteri depline, să dea rectificarea. Și foarte important, din nou, în relația cu organismele financiare, să întocmească proiectul de buget, astfel încât să avem buget la sfârșitul anului și, în sfârșit, să reușim să fructificăm, în termeni de rate a dobânzilor, situația financiară, care este mult mai bună decât anul trecut.

Deci nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta.

Jurnalist: Și, scurt, indexarea pensiilor ar putea fi cuprinsă, din punctul dumneavoastră de vedere, în proiectul de buget?

Președintele României: Și pensii, și salarizarea personalului public preocupă - și vă spun asta pentru că am asistat la mai multe discuții - preocupă în mod legitim toate partidele. Numai că, în egală măsură, trebuie un echilibru cu anvelopa totală a bugetului și toți sunt conștienți de asta. Deci, în momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat.

Mulțumesc!”

Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, iar politologul Cristian Pîrvulescu a analizat pentru DC News soluțiile posibile pentru depășirea actualei crize politice.

