Accident înainte de preluarea Primăriei Timișoara. Ruben Lațcău, viceprimarul lui Fritz, ar fi intrat cu mașina într-un tramvai - Surse România TV

Sursa Foto: Ruben Lațcău

Ruben Lațcău, viceprimar al Timișoarei, ar fi intrat cu mașina într-un tramvai.

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, ar fi fost implicat miercuri, 30 septembrie, într-un accident rutier, cu o zi înainte de a prelua atribuțiile de primar interimar al municipiului. Mandatul lui Dominic Fritz încetează, iar acesta a părăsit miercuri Primăria Timișoara.

Potrivit informațiilor prezentate de România TV, incidentul s-ar fi produs după ce autoturismul condus de Lațcău ar fi intrat în coliziune cu un tramvai. Viceprimarul nu ar fi acordat prioritate mijlocului de transport în comun.

Mașina implicată în accident ar fi aparținut Societății de Drumuri Municipale Timișoara, companie aflată în subordinea administrației locale.

În urma incidentului nu ar fi fost înregistrate victime. Evenimentul ar fi fost soluționat pe cale amiabilă, fără intervenția unui echipaj de urgență, conform informațiilor relatate de România TV.

Accidentul are loc în contextul schimbării conducerii interimare a Primăriei Timișoara. Începând de joi, 1 octombrie, Ruben Lațcău urmează să preia atribuțiile exercitate până acum de Dominic Fritz, al cărui mandat încetează în urma aplicării noilor prevederi referitoare la integritate.

Conform sursei citate, Lațcău s-ar fi aflat la volanul autoturismului în momentul producerii accidentului, iar coliziunea cu tramvaiul ar fi avut loc după neacordarea priorității.

Pe mâna cui lasă Dominic Fritz Timișoara

Un amendament a trecut de Curtea Constituțională a României, iar astfel aleșilor găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese le încetează mandatul, în contextul noii legi ANI, inclusiv lui Dominic Fritz: persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Amendamentul a fost introdus de PSD.

Decizia CCR și promulgarea ulterioară a legii ANI l-au indignat pe Dominic Fritz, care a susținut că amendamentul este ”anti-Timișoara”, considerând că sunt ”scuipate” 52.000 de voturi ale timișorenilor.

"Ce se întâmplă mai departe?"

”Am primit mii de mesaje în ultimele zile: ce se întâmplă mai departe?

M-am întâlnit azi cu prieteni, colegi din USR, simpatizanți, timișoreni simpli care încă mai cred în dreptate. M-am bucurat să le pot răspunde întrebărilor. În Primărie în ultimii ani am construit o echipă solidă și un sistem de lucru care vor duce mai departe munca începută. Proiectele Timișoarei vor continua sub coordonarea celor doi viceprimari USR, Ruben Lațcău și Paula Romocean, și a administratorului public Matei Creiveanu. Timișoara rămâne pe mâinile bune ale echipei mele. Răbdarea oamenilor va fi în continuare testată de atâtea șantiere, absorbția de fonduri europene va continua, noi poduri vor fi construite, școli modernizate și transportul public mai eficient.

”Avem nevoie să fim cât mai mulți ca să putem schimba regulile jocului”

Eu voi rămâne timișorean implicat. Și președinte USR. Și din aceste poziții mă voi bate în continuare, împreună cu voi, cu caracatița care de 36 de ani sufocă România. Speranța că împreună suntem contra-forța la această mafie este crucială. Dar știm cu toții că nu este suficient să ne luptăm de la o zi la alta. Avem nevoie să fim cât mai mulți ca să putem schimba regulile jocului” scrie Dominic Fritz pe Facebook, fără a da mai mult informații despre cum vrea să schimbe regulile jocului și care e scopul culegerii de date de contact pe care a făcut-o în ultimul timp.

Dominic Fritz le cere oamenilor care-l susțin, pe Facebook, să-și completeze datele pe site-ul său, respectiv nume, telefon, e-mail, pentru ”a-i ține la curent”.

Cine este Ruben Lațcău

Ruben Lațcău este unul dintre cei mai vizibili oameni ai administrației condusă de Dominic Fritz. El are responsabilități în domenii precum în domenii precum investițiile, regenerarea urbană, transportul public și infrastructura edilitară și ar fi luat în calcul în negocierile PNL - USR, în eventualitatea unui candidat comun pentru Timișoara. De altfel, în calitate de viceprimar, el ar fi cel desemnat oficial drept primul înlocuitor de drept al primarului și, în actuala configurație, el va prelua atribuțiile lui Fritz.

Paula Romocean, găsită incompatibilă de ANI

În ceea ce o privește pe Paula Romocean, și ea a fost găsită incompatibilă de ANI.

La începutul anului, Agenția Națională de Integritate (ANI) a stabilit că Paula Ana Romocean, în prezent viceprimar în Timișoara din partea USR, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2021 - mai 2023, pe vremea când ocupa un loc în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Conform unui comunicat al ANI, Paula Ana Romocean s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 - 22 mai 2023, întrucât simultan cu exercitarea funcției de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara a exercitat funcții în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvați România, respectiv funcția de membru în cadrul Biroului Local Timișoara.

ANI susține că Paula Ana Romocean a încălcat art. 187 alin. (13) coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Analistul politic Bogdan Chirieac spunea, despre Dominic Fritz, că imaginea sa a fost slăbită de fostul președinte Klaus Iohannis. Dacă imaginea fostului președinte ar fi fost bună, consideră Bogdan Chirieac, Dominic Fritz ar fi avut profilul unui viitor candidat la alegerile prezidențiale. Citește aici mai mult: Trei posibili candidați pentru Cotroceni. Semnalul că urmează retragerea lui Ilie Bolojan