Sorin Grindeanu, după eșecul Mureșan: Știau că nu pot forma o majoritate. Au insistat cu tot acest spectacol trist

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a făcut o declarație de presă care a vizat eșecul premierului desemnat, Siegfried Mureșan, după ce a obținut doar 182 de voturi pentru învestirea guvernului.

"Din păcate, România a pierdut încă zece zile din cauza orgoliilor lderilor PNL şi USR. Ştiau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie până nu va fi prea târziu pentru economia României.

Toţi ochii sunt pe noi! Suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut şi un buget de pregătit pentru 2027.

Românii s-au săturat de lozinci şi aşteaptă să schimbăm direcţia greşită a ţării. Sper ca preşedintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forţele politice să susţină un program care să relanseze economia şi să redea încrederea şi speranţa", a spus Sorin Grindeanu.

Din cei 321 de parlamentari prezenți, au fost exprimate 197 de voturi valabile, dintre care 182 „pentru” și 15 „împotrivă”. Pentru învestirea Guvernului Mureșan erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, potrivit Constituției.

Ce a spus Siegfried Mureșan, după eșecul din Parlament

"Mulțumesc tuturor colegilor din PNL, USR și UDMR pentru modul serios și responsabil în care au muncit. Au finalizat un program de guvernare concret și reformator. Noi am venit cu o soluție pentru rezolvarea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat-o au votat pentru prelungirea ei“, a spus Siegfried Mureșan.

"Așteptăm de la președintele României să vedem care sunt următorii pașii”, a mai spus el.