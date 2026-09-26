Raluca Turcan, nominalizată de Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii, vrea taxe mai mici pe salarii. Ce își mai propune

Raluca Turcan / FOTO: Agerpres

Raluca Turcan, nominalizată de Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii, a spus ce își propune dacă va conduce Ministerul Muncii.

"Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în Guvernul Siegfried Muresan.

Am mai condus Ministerul Muncii și știu cât de mult pot cântări deciziile luate acolo în viața unui om: fie că vorbim despre un angajat care vrea să rămână cu mai mult din ceea ce câștigă, despre un angajator care creează locuri de muncă, despre un pensionar care a muncit o viață întreagă, despre o persoană cu dizabilități care își dorește independență sau despre o familie care încearcă să-și construiască un viitor.

În Ministerul Muncii, se pot moderniza marile sisteme cu un impact direct asupra vieții a milioane de români. E nevoie doar de abordarea corectă: munca să fie stimulată, răsplătită și vulnerabilitatea sprijinită țintit și acoperitor.

Știu că programele de guvernare nu sunt tocmai lecturile pe care cei mai mulți dintre noi le alegem pentru timpul liber. Dar chiar vă rog să vă luați câteva minute și să citiți capitolul dedicat Muncii din programul propus de Siegfried Mureșan. Veți găsi acolo o viziune foarte concretă, realistă și sănătoasă în legătură cu ce ar trebui să facem în domeniul muncii. Este o foaie de parcurs serioasă și sunt măsuri care merită duse mai departe", scrie Raluca Turcan pe Facebook.

"Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii"

"În primul rând, munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată. În România, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat care nu beneficiază de deduceri, potrivit OECD. E prea mult. Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii.

Pentru asta, trebuie să aducem mai mulți oameni în câmpul muncii și să facem mai ușoară intrarea și revenirea pe piața muncii, prin măsuri precum: eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, forme de muncă mai flexibile, sprijin pentru cei care se angajează departe de casă, programe pentru tineri și pentru persoanele de peste 50 de ani și o legătură mai strânsă între sprijinul social, formare și revenirea în activitate.

De prea multe ori, bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate. Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați. Sunt profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali, funcționari care muncesc corect și care merită să fie plătiți corect.

La fel, pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții.

Tocmai de aceea avem nevoie de o salarizare publică mai echitabilă, pensii indexate cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și mai puțină fraudă și risipă", a mai scris Raluca Turcan.

"În asemenea momente, se vede dacă statul funcționează pentru oameni"

"Am întâlnit, de-a lungul anilor, prea mulți oameni pentru care o problemă de sănătate, o dizabilitate, bătrânețea sau pur și simplu un moment greu în familie pot schimba complet cursul vieții. În asemenea momente, se vede dacă statul funcționează pentru oameni.

De aceea vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă accesibile și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Și vreau să fim alături de familiile tinere, cu deduceri fiscale și inclusiv alături de cele care trec prin lupta grea de a avea un copil, prin continuarea și extinderea programului FIV.

Sunt lucruri concrete care pot schimba vieți. Și cred că trebuie transformate în politici publice indiferent de parcursul politic al următoarelor zile.

PNL propune pentru celelalte 6 portofolii care îi revin o echipă formată din Alexandru Nazare – Finanțe, Dragoș Pîslaru – Investiții și Proiecte Europene, Mihai Dimian – Educație, Mircea Abrudean – Afaceri Interne, Oana Gheorghiu – Sănătate, Sebastian Burduja – Energie. Sunt colegi cu experiență și expertiză în domeniile pentru care au fost propuși.

Pentru mine, dacă voi primi votul Parlamentului, obiectivul la Ministerul Muncii va fi să pun în aplicare, cât mai rapid, ce conține programul de guvernare: respect pentru muncă, respect pentru cei care au contribuit și sprijin real pentru cei care au nevoie de el", a punctat Raluca Turcan.

Reamintim că Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. Viitorul Cabinet propus are în structură 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu, câte unul din partea PNL, USR și UDMR.