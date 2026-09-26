Siegfried Mureșan a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament

Siegfried Mureșan, fără liderii PNL, USR și UDMR la Parlament. A depus lista miniștrilor și programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv.

La depunerea documentelor, Mureșan nu a fost însoțit de președinții PNL, USR și UDMR, ci de reprezentanți ai celor trei formațiuni politice.

Siegfried Mureșan a explicat că intenția sa a fost să aibă câte un reprezentat al PNL și UDMR pentru a răspunde întrebărilor celor din presă.

Lista miniștrilor și programul de guvernare fuseseră stabilite anterior de PNL, USR și UDMR, iar sâmbătă documentele au fost depuse oficial la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Viitorul Cabinet propus are în structură 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu, câte unul din partea PNL, USR și UDMR.

Programul de guvernare complet AICI.

Cine sunt miniștrii propuși în Guvernul Mureșan. Lista completă

Echipa cu care Siegfried Mureșan merge în fața Parlamentului este următoarea:

Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)

Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)

Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)

Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)

Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

Urmează audierile și votul de învestitură

După depunerea programului de guvernare și a listei Cabinetului, miniștrii propuși urmează să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate.

Ulterior, Guvernul condus de Siegfried Mureșan va fi supus votului de învestitură în plenul Parlamentului. Premierul desemnat a declarat că se așteaptă ca audierile și votul să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.