Cine este Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor în Guvernul Mureșan

Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Alexandru Nazare a fost propus ministru al Finanțelor de către PNL în Guvernul Mureșan.

Acesta este ministrul Finanțelor din iunie 2025 și se ocupă de politica fiscală, bugetul țării și strategia financiară. El are o experiență de peste 20 de ani în politică și administrație publică, are studii în științe politice și administrație publică și a crescut într-o familie de profesori din Onești, potrivit informațiilor de pe site-ul Alexandru-Nazare.ro.

Alexandru Nazare s-a născut la 25 iunie 1980, în Onești, județul Bacău. El și-a finalizat studiile la Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, în 2005.

Între 2002 și 2004, a urmat cursurile European College of Liberal Arts - Berlin, specialitatea Relații Internaționale, Afaceri Europene, Teorie Politică, Neoconservatorism. Ulterior, în perioada 2015-2017, acesta a urmat un master în Administrație Publică, la Hertie School of Governance (HSG) din Berlin, potrivit CV-urilor de pe site-urile cdep.ro.

Între septembrie 2005 și septembrie 2007, Alexandru Nazare a ocupat funcția de consilier al ministrului în cadrul Ministerului Integrării Europene. Ulterior, acesta și-a desfășurat activitatea în Parlamentul European, unde, în perioada septembrie 2007-februarie 2008 a fost consilier în cadrul Delegației Partidului Democrat Liberal - Grupul Partidului Popular European. În perioada decembrie 2008-iulie 2009 a ocupat funcția de europarlamentar, iar din august până în octombrie 2009 a lucrat ca și consilier parlamentar la PE, potrivit cdep.ro.

De asemenea, în perioada octombrie 2009-aprilie 2010 a fost subsecretar de stat la Departamentul de Afaceri Europene din cadrul Guvernului, iar între aprilie și noiembrie 2010, a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Din noiembrie 2010 până în februarie 2012, a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Din noiembrie 2019, Alexandru Nazare a ocupat funcția de consilier în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Alexandru Nazare a fost membru PDL începând cu 2008, iar din 2015 este membru PNL, potrivit aceleiași surse.

Activitatea politică și parlamentară a lui Alexandru Nazare

După alegerile parlamentare din 2012, a obținut un mandat de deputat pe listele PDL, în circumscripția electorală Brăila. Până în februarie 2015, acesta a făcut parte din grupul parlamentar al PDL, iar după această perioadă s-a alăturat grupului parlamentar al PNL. În legislatura 2012-2016, a fost membru al mai multor comisii parlamentare, printre care cele pentru afaceri europene, pentru transporturi și infrastructură și pentru politică economică, reformă și privatizare.

Acesta a avut și un mandat de senator după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, pe listele PNL, în circumscripția electorală Prahova. În această calitate, Alexandru Nazare face parte din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia pentru afaceri europene și Comisia pentru transporturi și infrastructură, potrivit site-ului Senatului.

Din august 2020, Alexandru Nazare a fost reprezentant cu Însărcinări Speciale al Guvernului României privind promovarea candidaturii României pentru găzduirea Centrului de Competențe, Industrial, Tehnologie și de Cercetare în materie de Securitate Cibernetică, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului României.

Alexandru Nazare, ministru al Transporturilor și al Finanțelor

Alexandru Nazare a ocupat funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii în Guvernul Mihai Ungureanu, în perioada 9 februarie 2012 - 7 mai 2012. Ulterior, în decembrie 2020, acesta a preluat portofoliul Ministerului Finanțelor Publice în Guvernul Cîțu, funcție pe care a deținut-o până în iulie 2021. Pe 8 iulie 2021, premierul de la acea vreme, Florin Cîțu, a decis revocarea sa din funcția de ministru al Finanțelor Publice.

Pe 23 iunie 2025, Alexandru Nazare a revenit în Guvernul României și a preluat din nou funcția de ministru al Finanțelor. Numirea sa a avut loc în cadrul cabinetului condus de Ilie Bolojan.