Georgiana Teodorescu demontează scenariul unei „prăbușiri” a Parlamentului European dacă AUR ajunge la guvernare: Nu ar cădea nicio cărămidă / video

Foto: Parlamentul European

Georgiana Teodorescu respinge scenariul potrivit căruia o eventuală intrare a partidului AUR la guvernare în România ar avea efecte asupra Parlamentului European.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, a vorbit despre colaborarea dintre grupurile politice din Parlamentul European și a explicat că acestea formează deseori majorități în funcție de dosarele discutate, indiferent de culoarea politică. Potrivit acesteia, o eventuală intrare a partidului AUR la guvernare în România nu ar aduce nicio schimbare în Parlamentul European.

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„Colaborarea dintre EPP și ECR, de exemplu, este uzuală. Mai rar, însă, colaborează și cu ESN, dacă au nevoie, cu grupul cel mai din dreapta Parlamentului. Lucrurile acestea se întâmplă acolo. Că le place, din când în când, să folosească acest narativ al unui eventual cordon sanitar sau mai știu eu ce... Este gargară! Este dezinformare, este o metodă politică de a încerca să sperie electoratul, să sperie vânatul. Dar faptic, când te așezi la masă și lucrezi în dosare, nu mai contează culoarea politică! Stai la masă cu S&D, cu Renew, avem momente când facem majorități cu The Left, cu extrema stângă. Dacă sunt lucruri importante pe care putem să ne așezăm la masă și să lucrăm, lucrăm cu ei. După cum avem și cu S&D, și cu Renew, am avut și dosare în care am lucrat cu Verzii. Depinde”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Deci îmi spuneți că dacă AUR ar intra la guvernare în România nu s-ar acri Parlamentul European?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu! Nu s-ar dărâma, nu s-ar acri, nu ar cădea nicio cărămidă, nu s-ar întâmpla nimic, credeți-mă! Absolut nimic!”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Păi nouă ni se spune altceva la București”, a spus Bogdan Chirieac.

„Păi, da, dar, vedeți dumneavoastră, trebuie să-i mai și credeți, ori dumneavoastră sunteți jurnalist cu foarte multă experiență. Mă îndoiesc că ați putea crede așa ceva”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Cum, că cei de la USR s-au legat cu lanțuri. Au spus că, dacă nu îi votăm pe ai lui Siegfried, vai mama noastră. Ne dau afară. Ne alipim la Rusia”, a spus Bogdan Chirieac.

Stelian Ion, din nou la Justiție?

Georgiana Teodorescu a vorbit despre o posibilă revenire a lui Stelian Ion la Ministerul Justiției și a spus că există reacții negative ale magistraților în acest sens.

„Probabil se referă la „vai mama lor”. Probabil se tem că dacă nu va trece Guvernul Siegfried și nu își vor pune, de exemplu, om la justiție, cum spuneți că insistă foarte mult...”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Pe domnul Stelian Ion... Foarte bun”, a spus Bogdan Chirieac.

„Într-adevăr, ne-a demonstrat în trecut”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Știți că Iohannis l-a dat afară și a dat afară și USR-ul, că și atunci a încercat să pună dânsul procurorii. Așa a fost scandalul”, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu văd că magistrații se scandalizează în România deja pe tema asta, am văzut deja niște reacții în presă din partea magistraților, în legătură cu o potențială revenire a domnului Stelian Ion”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Eu nu cred așa ceva! Nu am văzut așa ceva! Așa se întâmplă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu citiți presa care trebuie”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Vai de mine! Și nu sunt puși pe coji de nucă, nu sunt puși la colț magistrații?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Încă nu”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Dar o să-i pună”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu știu, vedem cine îi sună”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.