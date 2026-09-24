Claudiu Târziu, eurodeputat ECR în Parlamentul European

Europarlamentarul Claudiu Târziu a fost numit vicepreședinte al European Christian Political Party (ECPP), condus de Valeriu Ghițechi.

Partidul Acțiunea Conservatoare informează, într-un comuncat de pe pagina de Facebook, că europarlamentarul Claudiu Târziu a fost numit vicepreședinte al European Christian Political Party(ECPP), alături de europarlamentarul olandez Bert-Jan Ruissen.

În această calitate, Claudiu Târziu va reprezenta politic ECPP, alături de președintele partidului, Valeriu Ghileţchi.

„Primesc această responsabilitate cu dorința de a atinge două obiective importante: apărarea și promovarea valorilor noastre, înrădăcinate în credința creștină, în politicile publice pe care le vom articula ca partid, precum și dezvoltarea ECPP astfel încât, din 2029, să aibă propriul grup politic în Parlamentul European.

Protejarea vieții din momentul concepției este o obligație morală pe care am considerat-o întotdeauna o prioritate. Îmi asum această nouă responsabilitate cu hotărâre și cu încredere în misiunea noastră. Dumnezeu să ne ajute în această lucrare bună!”, a precizat Claudiu Târziu.

Pentru Acțiunea Conservatoare, această numire reprezintă o nouă responsabilitate și o oportunitate de a contribui la consolidarea unei voci creștine și conservatoare la nivel european, mai transmite partidul.

Claudiu Târziu a fost ales europarlamentar la alegerile din 2024. Acesta este jurnalist și scriitor, iar în legislatura 2020 - 2024 a fost senator din partea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor.

De asemenea, Claudiu Târziu a candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului la alegerile locale din 2020 și co-președinte al AUR.