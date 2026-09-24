Elena Udrea, reacție după momentul romantic dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: Dă un bun exemplu!

Foto: Captură TikTok Nicușor Dan

Elena Udrea a reacționat după apariția imaginilor în care președintele Nicușor Dan și partenera sa se sărută.

Președintele Nicușor Dan a publicat marți seară, pe contul său de TikTok, un videoclip realizat în timpul călătoriei spre New York, unde a participat la Adunarea Generală a ONU. Președintele țării apare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, în timp ce se sărută pe pista aeroportului.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice.

Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a spus președintele Nicuşor Dan.

Imaginile au ajuns și la Elena Udrea, care a reacționat pe Facebook. Fostul ministru a apreciat gestul ca fiind un exemplu de „romantism tradițional” și a explicat că este „reconfortant și încurajator” să vezi astăzi un bărbat sărutând o femeie.

„Președintele României dă un bun exemplu de romantism tradițional!

Este reconfortant și încurajator să mai vezi astăzi un bărbat sărutând o femeie”, a scris Elena Udrea pe pagina de Facebook.

Ulterior, președintele a spus că nu și-a dat acordul ca imaginile să fie publicate și că va discuta cu consilierii despre această situație.

"Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție (n.r. cu consilierii)", a declarat Nicușor Dan pentru România TV.

Ce a vorbit Nicușor Dan cu Donald Trump

Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat jurnalistei Ana Maria Roman (Antena 3 CNN), despre întâlnirea cu Donald Trump.

Ana Maria Roman: Ce ați discutat cu Donald Trump?

Nicușor Dan: A fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități și mesajul în linii mari a fost că Statele Unite se pot baza pe România, lucrul pe care îl știe deja, pentru că avem o istorie comună. Pe de altă parte, în ultimele luni, contactele la niveluri mai mari sau mai mici ale administrației au fost mai frecvente.

Ana Maria Roman: Și cât de aproape suntem de obținerea mai multor trupe?

Nicușor Dan: Acum, în mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europa cu un termen noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate țările europene. Noi ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care mi le-au pus. Am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestor operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane timp în care, evident, că mai avem dialog cu ei.