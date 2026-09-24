Oana Țoiu compară relația României cu SUA cu un „milkshake”: „Nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor”

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a descris relația dintre România și Statele Unite ale Americii printr-o metaforă inedită, comparând-o cu un „milkshake” bazat pe… iubire.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, organizate de Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski.

„Pentru noi, dragostea este încă acolo”



Discuția despre viitorul relației dintre România și SUA, Oana Țoiu a ajuns la o comparație cu o căsnicie, după ce Radosław Sikorski a utilizat această metaforă pentru a descrie legăturile dintre Europa și SUA.

Oana Țoiu a preluat metafora și a afirmat că, în cazul României, „dragostea” nu a dispărut.

„Cred că, pentru noi, dragostea este încă acolo. Dar ceea ce ne dorim este să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare, ca să folosesc această analogie”, a spus Oana Țoiu, care a adus în discuție prezența militarilor americani în România, investițiile planificate la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, dar și sistemul de la Deveselu.

Apoi, Oana Țoiu a afirmat că încrederea construită între România și Statele Unite în cadrul cooperării de securitate contribuie inclusiv la securitatea și capacitatea de proiecție a puterii americane.

Ministrul Oana Țoiu a comparat interdependența intereselor economice și de securitate ale Statelor Unite cu România cu ingredientele unui milkshake.

„Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a declarat Oana Țoiu.

Mesajul Oanei Țoiu pentru americani

Ministrul Oana Țoiu a transmis un mesajul pentru publicul american, evidențiind că relațiile construite la nivel internațional contribuie și la atingerea unor scopuri economice care îi afectează direct pe cetățeni.

„Așadar, mesajul meu ar fi că ceea ce se întâmplă în lume și ceea ce construim împreună contribuie, de fapt, în mod direct la aceste obiective privind costul zilnic al vieții, presiunea zilnică asupra familiilor și companiilor. Nu este vizibil, nu este imediat, nu este întotdeauna ușor de conectat în conversația politică, dar arhitectura economiilor noastre, arhitectura investițiilor noastre pe termen lung se bazează pe forța acestei relații”, a declarat Oana Țoiu.

În final, ministrul de Externe a spus că preocupările interne și politica externă nu trebuie prezentate ca priorități concurente.

„Așadar, ori de câte ori acestea sunt puse sub semnul întrebării, ar trebui să devină mai puternice pentru a servi acestui scop. Nu este o competiție între concentrarea asupra problemelor interne și afacerile externe. Este, mai degrabă, o complementaritate între ele”, a mai spus Oana Țoiu.