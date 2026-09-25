Bogdan Chirieac - Georgiana Teodorescu, replici tari la DCNews despre lupta USR cu UDMR pe Justiție. Pariul pus în direct. ”Jar mâncați cu toții” VIDEO

Georgiana Teodorescu, invitată la interviurile DC NEWS

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, a criticat la DC NEWS direcția și programul de guvernare anunțat de Siegfried Mureșan, premierul desemnat, și miza USR pentru Ministerul Justiției, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

Disputa pentru Ministerul Justiției tensionează negocierile dintre PNL, USR și UDMR pentru un nou guvern condus de Siegfried Mureșan. Invitată la interviurile DC NEWS, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, a criticat continuarea direcției Guvernului Bolojan și a comentat, împreună cu analistul politic Bogdan Chirieac, miza USR pentru preluarea portofoliului Justiției, dorit cu ardoare de Dominic Fritz.

Georgiana Teodorescu: Executivul Mureșan, un alt guvern care este aproape tras la xerox după Guvernul Bolojan

"Dacă noi am dat jos guvernul Bolojan pentru că am considerat - și românii, alături de noi - că nu proceda bine și că măsurile pe care le-a luat au dus la sărăcirea populației, le sărăcirea mediului de afaceri, cum am putea, tot noi, să susținem un alt guvern care este aproape tras la xerox după Guvernul Bolojan? Aceeași oameni, aceleași idei. E mai rău, dar ca idee, cum? Tot pe ăștia? Cu ce poate să vină mai bine de data asta? Domnul Siegfried Mureșan, atunci când a ieșit cu primul discurs al domniei sale de recent desemnat a cuvântat și a zis că "dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina după ce a aprins-o domnul Bolojan, se înșeală", că va continua, că măsurile bune ale lui Bolojan, că România e azi mai bine datorită lui Bolojan. Bun, deci totul e cu Bolojan", a spus Georgiana Teodorescu, în interviul acordat DCNews.

"Eu mă bucur, că uite, s-a aprins lumina și am văzut afacerea Bogos, am văzut-o pe doamna Oana Gheorghiu cu cel de la digitalizare, adică s-au văzut lucruri foarte interesante", a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac.

Replici amuzante Georgiana Teodorescu - Bogdan Chirieac. Ironii despre USR

"Mai mult de la dumneavoastră de acolo, să știți. Din zona dumneavoastră mai progresistă", a spus Georgiana Teodorescu, pe un ton ironic, cu referire la asocierea pe care o face Bogdan Chirieac cu USR.

"Că ne persecută Justiția", a intervenit Bogdan Chirieac, continuând pe același ton.

"Tocmai de aia vă trebuie un ministru al Justiției pus care să nu vă mai persecute, să vă ajute", a spus Georgiana Teodorescu.

"Așa este, mare dreptate aveți, dar până acum ministrul Justiției nu avea nicio putere. Pe pariu dacă ministrul Justiției e de la noi, jar mâncați cu toții?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Dar nici nu este nevoie să punem acest pariu, că sunt ferm convinsă că dacă va veni un ministru al Justiției de la USR va veni și cu o agendă, normal, nu va veni omul cu mâna în buzunar, cum a venit domnul Siegfried Mureșan fără program de guvernare. Nu, la Minstrerul Justiției va veni cu o agendă", a spus Georgiana Teodorescu.

Fritz își dorește Justiția cu orice preț și spune că are 5 oameni pregătiți să preia acest portofoliu

Reamintim că s-a discutat cu scântei miercuri, 23 septembrie, atunci când liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru a schița programul de guvernare. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu au ajuns la un acord privind împărțirea ministerelor. Miza principală este Ministerul Justiției, dorit atât de USR, cât și de UDMR, iar schimbul de replici dintre Fritz și Hunor a tensionat discuțiile.

Printre ministerele cerute de Fritz s-ar număra Economie, Transporturi, Apărare, Externe, Justiție și Muncă. UDMR a cerut ministerul Justiției argumentând că a fost nedreptățit și la negocierile pentru guvernele anterioare, dar Fritz a respins categoric această posibilitate, argumentând că are "5 oameni care își doresc Justiția, toți specialiști" și "se supără pe el".