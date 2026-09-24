De ce refuză AUR să susțină Guvernul Siegfried Mureșan. Georgiana Teodorescu: Este aproape tras la xerox, aceiași oameni, aceleași idei / video

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

Partidul AUR nu susține un guvern condus de Siegfried Mureșan, iar Georgiana Teodorescu a spus care sunt motivele din spatele deciziei.

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, a spus care sunt motivele pentru care AUR nu susține un guvern condus de Siegfried Mureșan și a explicat că acesta ar fi similar cu Guvernul Bolojan. Potrivit acesteia, Guvernul Mureșan are aceiași oameni și aceleași idei ca Guvernul Bolojan, iar AUR nu ar putea să susțină un nou guvern identic cu cel demis.

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„De ce nu-l votăm pe domnul Siegfried Mureșan? În primul rând, pentru că este același guvern Ilie Bolojan 2.0 sau ziceți-i cum vreți. E exact aceeași chestie”, a spus Georgiana Teodorescu.

„E 0.0. Era mai bun Bolojan decât Siegfried Mureșan”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cred că Einstein zisese la un moment dat că dacă faci de mai multe ori aceeași chestie și te aștepți să obții rezultate diferite, e definiția nebuniei. Păi dacă noi am dat jos Guvernul Bolojan pentru că am considerat că nu proceda bine și că măsurile pe care le-a luat au dus la sărăcirea populației, la sărăcirea mediului de afaceri, cum am putea acum, tot noi, să susținem un alt guvern care este aproape tras la xerox după Guvernul Bolojan, aceiași oameni, aceleași idei?”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Nu e tras la xerox. E mai rău”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cu ce poate să vină mai bun de data asta, când domnul Siegfried Mureșan, când a ieșit în primul discurs al domniei sale de recent desemnat, a zis că 'dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina după ce a aprins-o domnul Bolojan, se înșală'. Că 'o să continuăm', că 'măsurile bune ale lui Bolojan', că 'România e azi mai bine datorită lui Bolojan'. Deci totul e cu Bolojan”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Un ministru al Justiției pus de USR va veni și cu o agendă”

Georgiana Teodorescu a spus că în cazul în care viitorul ministru al Justiției va fi de la USR, acesta va veni și cu o agendă.

„Eu mă bucur că s-a aprins lumina și am văzut afacerea Bogos, am văzut-o pe doamna Oana Gheorghiu cu cel de la digitalizare. Adică s-au văzut lucruri foarte interesante”, a spus Bogdan Chirieac.

„Mai mult de la dumneavoastră, de acolo, din zona mai progresistă”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Fiindcă ne persecută justiția”, a spus ironic Bogdan Chirieac.

„Tocmai de aia vă trebuie un ministru al Justiției pus, care să nu vă mai persecute, care să vă ajute”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Așa este, mare dreptate aveți! Până acum, ministrul Justiției nu avea nicio putere. Pe pariu că, dacă ministrul Justiției e de la noi (n.r. USR), jar mâncați cu toții?”, a spus ironic Bogdan Chirieac.

„Dar nici nu e nevoie să punem acest pariu că sunt ferm convinsă că, dacă o să vină un ministru al Justiției pus de USR, va veni și cu o agendă. Nu o să vină omul cu mâna în buzunar, cum a venit domnul Siegfried Mureșan fără program de guvernare. Nu! Ministrul Justiției va veni cu o agendă”, a spus Georgiana Teodorescu.

„De ce crește euro? Nu îl vrea UE pe domnul Siegfried?”

Georgiana Teodorescu a spus că PSD nu mai este considerat partid proeuropean de către PNL și USR după ce a votat împotriva Guvernului Bolojan și după ce a anunțat că nu îl susține pe Siegfried Mureșan.

Ea a adus în discuție și creșterea cursului euro și a comparat situația cu cea din campania prezidențială din 2025.

„El de ce a făcut programul ăsta de guvernare? Ca să se justifice la Bruxelles că 'uite ce program reformator am vrut să fac eu în România și partidul antieuropean - de AUR știu că e antieuropean - dar partidul antieuropean PSD nu a vrut să mă voteze tocmai din cauza reformelor?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, ați înțeles foarte bine! Mai nou, PSD, care este fostul partener de guvernare, la fel de proeuropean ca PNL, că de aia au fost la guvernare atâta timp, mai nou nu mai este proeuropean. De ce? Pentru că l-a dat pe Bolojan jos și pentru că nu vrea să-l susțină pe Siegfried și uite așa, din cauza opțiunilor politice, nu mai ești proeuropean peste noapte.

Dar vin eu și vă întreb: mai țineți minte în turul doi, când au intrat domnul George Simion cu domnul președinte Nicușor Dan, s-a întâmplat la un moment dat să crească euro și toată lumea a explodat: 'Crește euro că a intrat Simion în turul 2. Ăsta e motivul!'

Acum mă întreb și eu: în ziua când a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, și de atunci încoace, tot crește euro. Ce să înțeleg? Că nu îl vrea UE pe domnul Siegfried, că e extremist, că e prorus, că nu e proeuropean. De ce crește euro? Nu e aceeași idee care s-a folosit anul trecut în campania agresivă contra lui Simion?” a spus Georgiana Teodorescu.

„Cred că Bruxelles-ul nu vrea să-l piardă pe Siegfried Mureșan”, a spus Bogdan Chirieac.

„Foarte bine, să-l țină acolo”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.