Siegfried Mureșan susține că nu Sorin Grindeanu are ultimul cuvânt în PSD: Este o piatră de moară, îi trage în jos

Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureșan declară că Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu are ultimul cuvânt în partid.

Siegfried Mureșan, premier desemnat, a lămurit, în interviul acordat G4Media, ce a vrut să spună în momentul în care a declarat că nu este convins că Sorin Grindeanu are ultimul cuvânt în PSD.

”Este o piatră de moară a PSD-ului. El nu-i trage în sus, îi trage în jos”

Cine ia deciziile în PSD? a fost întrebat, la care Siegfried Mureșan a răspuns: ”În Partidul Social Democrat, este mereu un grup format din mai mulți lideri, mai mulți membri ai conducerii care decide. Situația în care domnul Grindeanu se află este următoarea: PSD are un nivel de încredere în preferințele electoratului. Domnul Grindeanu este sub nivelul de încredere al partidului, este o piatră de moară a PSD-ului. El nu-i trage în sus, îi trage în jos. Ca atare, este evident că alți membri ai conducerii, vicepreședinții, ș.a.m.d. nu-i dau lui un monopol de a lua în mod discreționar deciziile în cadrul partidului.

Noi, de exemplu, în cadrul Partidului Național Liberal discutăm luăm deciziile împreună, în mod colegial, în cadrul conducerii partidului, în ciuda faptului că președintele PNL, Ilie Bolojan, are o cotă de încredere mai mare decât a partidului. Deci, deși dl. Bolojan are o cotă de încredere peste cota de încredere a PNL, noi tot discutăm colegial, colegii sunt ascultați”.

La remarca că prezintă aceeași situație în PNL, ca și-n PSD, Siegfried Mureșan a insistat: ”Nu, ceea ce încerc să spun este că domnul Grindeanu și dacă ar dori să impună de unul singur decizii în PSD, nu poate face acest lucru, nu are forța necesară. Partidul este mai puternic decât este domnia sa în momentul de față, cu toate slăbiciunile pe care PSD le are și cu toate că PSD însuși trece printr-un moment de slăbiciune”.

Siegfried Mureșan nu a reușit să se întâlnească cu Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că l-a așteptat în două rânduri pe Siegfried Mureșan pentru a negocia eventuala susținere a Guvernului Mureșan. În schimb, a primit o fițuică a programului de guvernare, nu un program în sine. În replică, premierul desemnat a susținut că nu stabilisire nicio întâlnire, dar și că președintele PSD i-ar fi răspuns: ”Vorbim mai încolo”. În final, Siegfried Mureșan a punctat: ”Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim, nici domnia sa nu-mi comandă mie”. Sorin Grindeanu, președintele PSD, declarativ are deschiderea pentru a se întâlni cu Siegfried Mureșan, dar precizează că nu se află în București până luni, zi în care miniștrii propuși a face parte din Guvernul Mureșan ar urma să ajungă la audieri în Parlament.