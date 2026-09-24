Nicușor Dan s-a întors în țară. Siegfried Mureșan, chemat de urgență la Palatul Cotroceni

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Președintele Nicușor Dan s-a întors în țară și urmează să aibă o discuție importantă cu Siegfried Mureșan, vineri.

Premierul desemnat a fost chemat de urgență la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, abia întors în țară din Statele Unite ale Americii. Siegfried Mureșan poartă negocieri pentru a trece Guvernul, dar nu și cu PSD. Sorin Grindeanu a declarat că l-a așteptat miercuri la discuții în două rânduri, fără succes. La postul de televiziune B1TV, Siegfried Mureșan a afirmat că nu a existat o înțelegere cu președintele PSD pentru a avea o întâlnire la o anumită oră, într-un anumit loc:

”Am telefonat în jurul orei 11.30 și domnul Grindeanu mi-a spus să-i trimit elementele principale ale programului de guvernare. I-am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm la programul complet de guvernare, dar că-i voi trimite liniile directoare în cursul zilei. I-am spus că voi avea la ora 12:00 o conferință cu presă, apoi întâlnirea cu Grupul Minorităților și că mă bucur să ne vedem după aceea. L-am întrebat dacă stabilim o oră și mi-a răspuns: ”Vorbim mai încolo”. Am mers eu să vizitez partidele la grupurile parlamentare, am mers să discut cu parlamentarii. Firesc mi se pare ca și cu PSD să avem o discuție în Parlamentul României. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim, nici domnia sa nu-mi comandă mie. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca doi parlamentari care dialoghează civilizat”.

Sorin Grindeanu spune că e deschis pentru discuții, dar nu va fi prezent

Sorin Grindeanu a anunțat, astăzi, că este deschis la discuții, dar nu va fi prezent în București: ”Eu sunt deschis. În zilele următoare nu o să fiu. Am un program pe care îl cunoaşteţi, nu o să fiu în Bucureşti, dar colegii mei sunt. Dacă se doreşte a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri, evident că suntem disponibili”.

Astfel, președintele PSD spune că e dispus să poarte discuții cu Siegfried Mureșan, dar până luni nu e disponibil, iar luni și marți ar urma ca deja să fie audiați miniștrii propuși în Parlament. Până la finalul săptămânii, Siegfried Mureșan a anunțat că va depune la Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri.

USR și UDMR nu se înțeleg pe ministere. PNL se întreabă cu ce rămâne

Dar astăzi e joi și informațiile pe surse vin să arate conflicte majore chiar în negocierile PNL - USR - UDMR. USR ar vrea Ministerul Justiției. Președintele partidului, Dominic Fritz, ar fi afirmat că are nu mai puțin de cinci experți în USR care vor portofoliul de la Justiție, dar și că dacă un asemenea Minister ar ajunge la UDMR, partidul lui Kelemen Hunor ar avea acces în CSAT. De cealaltă parte, Kelemen Hunor a ridicat întrebări în acest sens, afirmând că nu înțelege de ce nu ar trebui UDMR să aibă acces în CSAT, conform RomâniaTV. Ar fi intervenit și Ilie Bolojan la un moment dat, în împărțire, întrebând: ”PNL cu ce mai rămâne?”. Ilie Bolojan s-a referit la ministerele de forță, intens disputate de USR. Pe de altă parte, Ministerul Muncii nu este disputat de nimeni, mai transmite sursa citată.

Conform împărțirii numerice, PNL ar urma să ia șapte ministere, USR șase, iar UDMR trei. Kelemen Hunor ar fi cerut patru ministere.

PSD face presiuni pentru ca Siegfried Mureșan să facă un pas în spate, să nu ajungă la votul din Parlament, următoarea alegere logică a președintelui Nicușor Dan urmând a fi nominalizarea unui premier din partea PSD. Rămâne de văzut ce decizie va fi luată la Palatul Cotroceni și de ce a fost chemat Siegfried Mureșan imediat de către președintele Nicușor Dan.