Alexandru Nazare, înaintea evaluării S&P: România trebuie să rezolve problema stabilității. „Avem argumente serioase pentru menținerea ratingului”

Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, în contextul discuțiilor cu agenția de rating S&P, că România are de explicat problemele legate de instabilitate, dar dispune și de argumente pentru menținerea ratingului suveran.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, în contextul începerii discuțiilor cu agenția de rating S&P, că România traversează de patru luni o perioadă în care a funcționat cu un guvern interimar, pe fondul unor evoluții determinate atât de factori interni, cât și externi.

„Ce sperăm este ca, în cel mai scurt timp, problema care se leagă de stabilitate să fie o problemă pe care România să anunţe că a rezolvat-o, acelaşi lucru îl aşteaptă toţi investitorii instituţionali, creditorii noştri importanţi cu care am avut discuţii în ultimele săptămâni”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat cum va explica reprezentanților agenției de rating S&P faptul că România nu are încă un guvern cu puteri depline și în ce măsură această situație ar putea afecta ratingul de țară, Alexandru Nazare a precizat că subiectul nu este unul nou, fiind discutat și în ultimele luni.

„Nu este o discuţie nouă, avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar, pe de altă parte, avem argumente puternice că execuţia României este în traiectorie, că ţintele stabilite pentru acest an de deficit de cash şi de ESA sunt ţinte realizabile, pe care toate agenţiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual.

În anii trecuţi, diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, a mai declarat Nazare.

Costurile de finanțare, o presiune pentru România

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre riscul creșterii dobânzilor la care se împrumută statul şi dacă există un risc pentru plata pensiilor şi salariilor în acest moment: „Nu este un risc pentru pensii şi salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanţare. Deci, nu este un lucru uşor de dus şi bineînţeles că se va vedea acest lucru. Creşterea costurilor de finanţare nu are doar cauze interne, tot timpul are şi cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuşi să rezolvăm ecuaţia de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ţinem sub control costurile de finanţare”, a mai spus Alexandru Nazare.

România așteaptă noua evaluare S&P, programată pentru 2 octombrie. Agenția menține în prezent ratingul suveran al României la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că țara este încă în categoria recomandată investițiilor, dar există riscul unei retrogradări la categoria „junk”.

S&P a indicat că principalele riscuri țin de derapaje de la consolidarea fiscală și de efectele unei eventuale încetiniri economice.

Agenţiile Fitch şi Moody’s au menţinut România în categoria recomandată investiţiilor.