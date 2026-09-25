Cine este Raluca Turcan, propusă ministru al Muncii în Guvernul Siegfried Mureșan

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PNL a transmis public, vineri, lista miniștrilor susținuți de partid pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Printre aceștia se numără Raluca Turcan, propusă pentru portofoliul de la Ministerul Muncii.

Raluca Turcan este deputată PNL de Sibiu. Astăzi, ea a fost propusă ministru al Muncii în cabinetul Siegfried Mureșan. De-a lungul timpului a deținut mai multe funcții importante.

Raluca Turcan a fost vicepremier în Guvernul Orban între noiembrie 2019 și decembrie 2020. A avut și două mandate de ministru. A fost ministrul Muncii și Protecției Sociale, între 23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021, în Guvernul Cîțu și ministru al Culturii, între iunie 2023 – decembrie 2024, în guvernul Ciucă, apoi Ciolacu

Arc peste timp, în 2004, Raluca Turcan a intrat prima dată în Parlament, pe listele Alianţei Dreptate şi Adevăr, PNL-PD. Ea a fost președintele interimar al PNL din data de 21 decembrie 2016, în urma demisiei Alinei Gorghiu, până pe 17 iunie 2017.

Raluca Turcan și Stolojan au fondat PLD în 2007

Raluca Turcan a fondat, alături de Theodor Stolojan, Partidul Liberal Democrat (PLD), în anul 2007.

După unirea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat, prin absorbția celui din urmă, Raluca Turcan a fost vicepreşedinte în conducerea formațiunii politice.

Raluca Turcan a candidat pe lista PDL la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 pentru un post de deputat în Sibiu.

Raluca Turcan, economist și specialist în comunicare și relații publice



Raluca Turcan s-a născut în 1976 la Botoșani. Este economist și specialist în comunicare și relații publice. A absolvit în anul 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, diplomă în economie și SNSPA București, și cu mastera în Comunicare și Relații Publice. Masterul la SNSPA nu a mai fost finalizat.



Raluca Turcan a făcut și un curs postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare.

Raluca Turcan, bursieră a Institutului Puşkin din Moscova

Între anii 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova. Acolo ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”, potrivit CV-ului său.

"Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe", afirma Raluca Turcan.

Controversa cu vârsta sa, pe care "a uitat-o" într-o emisiune televizată



În anul 2008, într-o emisiune de la Realitatea TV, Raluca Turcan a zis, la un moment dat, că are 28 de ani. Însă conform CV-ului său de pe site-ul Camerei Deputaților reieşea că are 32 de ani (data nașterii fiind anul 1976. Raluca Turcan s-a amuzat după ce s-a confruntat cu CV-ul său și a zis că nu-și mai amintise ce vârstă are.

"Efectiv am uitat", a zis Raluca Turcan, în emisiune, atunci când moderatorul i-a zis că vârsta pe care tocmai a spus-o nu coincidea cu cea de pe site-ul Camerei Deputaților. De asemenea, Raluca Turcan este cetăţean de onoare al Statului Nebraska, SUA.

Lista miniștrilor PNL din Guvernul Mureșan:



Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: Andrea Chiș, ministru independent aprobat de cele trei partide.

Ministrul Muncii: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja