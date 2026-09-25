Cine este Andrea Chiș, propunerea de compromis a coaliției PNL, USR, UDMR pentru Justiție

foto Facebook/ Andrea Chiș

Andrea Chiș ar fi propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut astăzi, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. El i-ar fi prezentat președintelui inclusiv structura viitorului Executiv. Printre numele propuse se numără fosta judecătoare Andrea Chiș, pentru Ministerul Justiției, conform unor surse vehiculate în media.

Cine este Andrea Chiș

Propunerea este una comună: PNL, USR, UDMR. S-a ajuns, astfel, la un compromis, după ce Dominic Fritz a cerut Ministerul Justiției, intrând în conflict cu UDMR. PNL a intervenit în discuții și s-a ajuns la varianta unui ministru independent al Justiției în persoana fostei judecătoare Andrea Chiș.

Aceasta s-a pensionat din magistratură, la 52 de ani, în 2023, după o carieră de 28 de ani în magistratură. A fost și membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Andrea Chiș a rămas lector la Facultatea de Drept a UBB Cluj, unde preda procedură civilă, dar a demisionat, în acest an, după ce a apărut în documentarul Recorder, în care a vorbit despre problemele din sistemul judiciar. Mai mult, fosta judecătoare a participat la protestele organizate la Cluj pentru independența justiției.

Andrea Chiș a rămas preocupată de sistemul judiciar, fiind foarte activă în spațiul public virtual, atât prin postări, cât și prin participări active în emisiuni dedicate justiției. Astfel, într-o postare din 15 iulie, aceasta nota: ”Am mai spus-o și repet: cei care conduc sistemul judiciar îi amenință cu dosare de siguranță națională pe cei care îl critică. Oare cine reprezintă adevăratul pericol pentru statul de drept în România?”.

Va fi Andrea Chiș în rândul celor care conduc sistemul?

Structura Guvernului Mureșan va fi anunțată astăzi

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că în cursul zilei de astăzi va fi prezentat Cabinetul de miniştri care va fi propus spre validare în Parlament, după ce partidele care-l susţin îşi vor valida nominalizările de miniştri.

”În cursul acestei după-amieze, cele trei partide - PNL, USR şi UDMR - îşi vor valida miniştrii în organele statutare şi până la finalul zilei vom anunţa întreg Cabinetul de miniştri", a declarat Siegfried Mureşan la Europa FM.

Acesta a reiterat faptul că Guvernul pe care-l propune va avea trei vicepremieri cu portofoliu.

”Au fost mai mulţi până acum, i-am redus la trei, unul din partea PNL, unul din partea USR şi unul din partea UDMR şi fiecare va avea portofoliu. Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide, fiecare vicepremier va conduce un minister şi va avea de lucru”, a ma precizat Siegfried Mureşan.