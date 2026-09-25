Bogdan Ivan și mai mulți lideri PSD, întâlnire cu reprezentanții S&P: România are nevoie de stabilitate fiscală și de un guvern cu puteri depline

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și mai mulți lideri PSD s-au întâlnit cu reprezentanții agenției Standard & Poor’s, înaintea evaluării ratingului suveran al României, programată pentru 2 octombrie. În cadrul discuțiilor, social-democrații au subliniat nevoia unui guvern cu puteri depline și stabil.

„Consolidarea fiscală nu trebuie făcută împotriva economiei. Trebuie făcută printr-o economie mai puternică. Acesta a fost unul dintre mesajele pe care le-am susținut astăzi din partea Partidului Social Democrat în discuția cu reprezentanții Standard & Poor’s”, a transmis, vineri, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

România așteaptă în aceste zile verdictul agenției Standard & Poor’s privind ratingul suveran al țării, așteptat pentru 2 octombrie.

Ivan: România are nevoie de un guvern stabil și cu puteri depline

Acesta a declarat că România are nevoie de disciplină fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare, dar cu un guvern stabil și cu puteri depline.

„Pentru ca aceste rezultate să fie durabile, avem nevoie în același timp de investiții, de o colectare mai bună a taxelor, de capital românesc puternic și de atragerea investițiilor străine. Avem nevoie și de stabilitate. De un guvern cu puteri depline, de un buget credibil pentru anul viitor și de predictibilitate pentru companii, investitori și partenerii noștri internaționali”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

De asemenea, fostul ministru a punctat că România trebuie să rămână o țară în care există încredere: „Iar încrederea se câștigă prin seriozitate, prin respectarea angajamentelor și prin decizii economice responsabile. Cred că România poate să își corecteze dezechilibrele fără să își sacrifice perspectivele de dezvoltare. Nu avem de ales între disciplină și creștere economică. Avem obligația să le facem pe amândouă”, a mai punctat el.

La discuție au participat și social-democrații Marian Neacșu, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu, Florin Manole și Mihnea Costoiu, „într-un moment în care stabilitatea economică și politică a României trebuie să fie o prioritate. Iar toate aceste lucruri sunt susținute de echipa PSD”, potrivit lui Bogdan Ivan.

Siegfried Mureșan, al treilea desemnat pentru funcția de prim-ministru

Amintim că Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai. De atunci, acesta asigură interimatul. În tot acest timp, partidele politice nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou executiv. Ultima desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan, cea a europarlamentarului Siegfried Mureșan, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Totuși, liberalul se bucură doar de susținerea PNL, USR și UDMR, voturile fiind insuficiente pentru un succes în legislativul României.

Rămâne de văzut dacă Mureșan va reuși să negocieze cu PSD, după ce președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus că eurodeputatul este un „Bolojan second hand” și că îl așteaptă la sediul PSD pentru a ajunge la un consens privind susținerea noului guvern. În ultimele luni, Siegfried Mureșan a transmis, de asemenea, declarații dure la adresa PSD.