Sondaj Avangarde: 49% dintre români dau vina pe politicieni pentru criza din țară, timp în care AUR crește. De ce le este frică

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Aproape jumătate dintre români consideră că toţi politicienii sunt de vină pentru situaţia politică actuală, iar 88% apreciază că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform unui sondaj...

49% dau vina pe politicieni

Potrivit studiului, 49% dintre subiecţii sondajului spun că toţi politicienii sunt vinovaţi pentru situaţia politică actuală. 21% dau vina pe Bolojan/PNL, 11% învinovăţesc PSD, 8% - pe preşedintele Nicuşor Dan, 3% - AUR, 3% - USR, scrie Agerpres.

88% spun că România se îndreaptă într-o direcţie greşită

Totodată, 88% dintre respondenţi apreciază că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 8% au o opinie contrară. Realizatorii studiului compară situaţia actuală cu rezultatele din iulie 2025, când 38% dintre români erau de părere că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie bună, iar 53% opinau că direcţia este greşită.

De ce le este frică românilor

Cea mai mare temere pentru perioada următoare este legată de: o eventuală criză economică (31%), viitorul copiilor (20%), escaladarea războiului din Ucraina (18%), probleme de sănătate (11%), ura din societate (11%).

Premierul interimar Ilie Bolojan este mai degrabă un lider bun pentru România în momentul politic actual, sunt de părere 18%, în timp ce 76% susţin că este mai degrabă un lider rău. 15% dintre respondenţi consideră că Ilie Bolojan a realizat reforme în România, iar 62% nu împărtăşesc acest punct de vedere.

AUR, în topul preferințelor electorale

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, voturile s-ar distribui în felul următor: AUR - 36%, PSD - 23%, PNL - 16%, USR - 8%, UDMR - 5%, S.O.S. România - 3%, SENS - 2%, POT - 2%, REPER - 1%, PMP - 1%.

Cercetarea a fost realizată în perioada 12-22 septembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eşantion de 1.020 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă a României. Marja de eroare este de ą3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Și în sondajul CURS, publicat ieri, partidul AUR apărea tot pe prima poziţie în preferinţele electorale, dar cu 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% şi PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Nivel ridicat de nemulţumire în rândul populaţiei

De asemenea, 79% dintre respondenţii CURS consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 15% apreciază că ţara merge într-o direcţie bună. 6% nu au exprimat o opinie.

"Rezultatele indică menţinerea unui nivel ridicat de nemulţumire în rândul populaţiei. Diferenţa dintre evaluările negative şi cele pozitive este una semnificativă, proporţia ridicată a celor nemulţumiţi arată că evaluarea negativă a direcţiei ţării este larg răspândită în rândul populaţiei", informează realizatorii studiului.

"Problemele economiei românești au un numitor comun: incertitudinea"

Recent, economistul Adrian Negrescu avertiza că România traversează de patru luni un blocaj politic care începe să se tranforme într-un cost economic tot mai greu de ignorat, iar lipsa unui guvern cu drepturi de pline este factorul declanșator.

"De câteva luni, în fiecare analiză pe care o facem la Frames ajungem la aceeași concluzie, indiferent de subiect. Fie că vorbim despre insolvențe, despre industrie, despre investițiile în apărare sau despre piața muncii, problemele economiei românești au un numitor comun: incertitudinea. Iar sursa principală a acestei incertitudini nu mai vine din afara țării, ci din Parlamentul de la București.

România nu are de peste patru luni un guvern cu puteri depline. Am avut un premier desemnat care s-a retras înainte de vot, unul respins de Parlament și acum un al treilea, Siegfried Mureșan, care pornește fără sprijinul celui mai mare partid", puncta economistul.

Ieri, premierul desemnat Siegfried Mureșan anunța că îi va solicita o întâlnire președintelui Nicușor Dan pentru a discuta despre stadiul negocierilor pentru formarea Guvernului și să îi prezinte programul de guvernare. Ulterior, acesta a fost chemat de urgență la Palatul Cotroceni.