MApN vine cu precizări după ce Radu Miruţă a mers luni la audierile din Parlament însoţit de 3 generali

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Apărării Naționale a venit cu o reacție, după ce Radu Miruță a mers la audierile de luni din Parlament însoțit de trei generali.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a reacționat cu privire la participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, din data de 28 septembrie, precizând că prezența celor trei generali la audierile din Parlament a fost legală.

Ministerul a explicat în ce temei legal își desfășoară activitatea structurile și personalul militar și a indicat atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare pentru structurile MApN implicate în relația cu Parlamentul.

"Activitatea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale este guvernată de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și de acte normative de nivel secundar precum Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente și Direcţia generală financiar-contabilă sunt structuri centrale ale instituției militare, iar atribuțiile acestora sunt expres reglementate de dispozițiile art. 10, art. 19 și art. 16^1 din același act normativ", a transmis MApN într-un comunicat de presă.

MApN: Prezența unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului Apărării Naționale s-a încadrat în practica ministerului

Totodată, MApN a subliniat că prezența cadrelor militare la audieri face parte dintr-o practică uzuală a ministerului.

"În ceea ce privește participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului apărării naționale din data de 28.09.2026, aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialiști în finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată.

Subliniem că nu a fost necesară emiterea unor mandate de reprezentare, iar prezența ofițerilor a fost în interesul informării Comisiilor reunite, în cazul în care ar fi apărut întrebări legate de situații la zi care necesitau detalii specifice.

Nu în ultimul rând, este de menționat că procedura participării unor cadre militare la audierile miniștrilor apărării naționale pentru avizarea în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României este una uzuală", a mai transmis MApN.

Cine sunt cei trei generali care l-au însoțit pe Miruță la audierile din Parlament

Precizăm că Radu Miruță, actual ministru interimar al Apărării, este propus pentru același portofoliu și în Guvernul Siegfried Mureșan. Luni, 28 septembrie, acesta a fost audiat în Parlament alături de alți miniștri propuși pentru noul Executiv.

El a fost însoțit la audieri de general-maior Pleşa Cornel, șeful DGArm, gneral de brigadă Adrian Ivan, locţiitorul șefului Dgfc şi generalul-maior Valeriu Roșu, locţiitorul șefului DRPCVP.

Radu Miruță a primit aviz negativ în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost 17 voturi "pentru" şi 21 "împotrivă". Doar Tanczos Barna şi Alexandru Nazare au primit avize favorabile luni.

Comisiile parlamentare continuă și astăzi audierile miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.