Kelemen Hunor spune că PNL nu ar trebui să meargă la CCR dacă Guvernul Mureșan pică: "Va încasa un eșec"

Kelemen Hunor UDMR / Foto: Agerpres

Kelemen Hunor, liderul UDMR, este de părere că Partidul Național Liberal (PNL) nu ar trebui să meargă la CCR în cazul în care Guvernul Mureșan pică miercuri la votul în Parlament, iar Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a reacționat după ce vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat că PNL ar lua în calcul sesizarea CCR, dacă Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Kelemen Hunor susține că liberalii ar putea "încasa un eșec" dacă fac acest demers. El a explicat că, potrivit Constituţiei, Nicuşor Dan are pe masă mai multe opţiuni: fie poate dizolva Parlamentul, fie poate continua cu desemnările de premier.

Kelemen Hunor: Constituţia dă o libertate foarte mare, o apreciere exclusivă preşedintelui

"Alegerile anticipate, teoretic, există posibilitatea convocării alegerilor anticipate. Ce se poate teoretic, se poate şi practic. Dar de data aceasta, Constituţia dă o libertate foarte mare, o apreciere exclusivă preşedintelui. Dacă Preşedintele decide că nu dizolvă Parlamentul, asta e situaţia. Asta scrie în Constituţie. Preşedintele are o putere extrem de mare din punct de vedere Constituţional", a declarat Kelemen Hunor, pentru Antena 3 CNN.

Întrebat cum vede intenția PNL de a sesiza CCR, Kelemen Hunor a declarat: "N-aş vrea să comentez această iniţiativă, fiindcă dacă eu citesc Constituţia, acolo scrie că Preşedintele poate dizolva. Dacă "poate", atunci poţi să te duci la CCR, sunt sigur că şi judecătorii citesc aceeaşi Constituţie. Deci nu există obligaţie pentru Preşedinte. Aşa a fost gândită puterea prezidenţială".

"Preşedintele n-a făcut nimic împotriva Constituţiei"

Kelemen Hunor a precizat că nu ar susține suspendarea lui Nicușor Dan.

"Eu cred că nu ar trebui să meargă la CCR, va încasa un eşec. Preşedintele n-a făcut nimic împotriva Constituţiei. Eu nu susţin aşa ceva. Unii vor să treacă la suspendare, aşa ceva n-aş susţine în niciun caz", a mai afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că el nu crede că președintele Nicușor Dan va dizolva Parlamentul.

"Nu cred că Preşedintele va dizolva Parlamentul. Dar trebuie să aşteptăm ziua de mâine. Calculele noastre nu dau o majoritate fără PNL sau fără PSD. Poţi să cauţi un premier care are capacitatea de a colabora cu partidele, dar azi nu vreau să intru în nicio speculaţie, pentru că nu ştiu ce va face preşedintele Dan", a mai declarat Kelemen Hunor.

De altfel, informațiile apărute marți, 29 septembrie, confirmă cele spuse de Kelemen Hunor. Conform unor surse politice, dacă Guvernul Siegfried Mureșan pică la vot, în Parlament, miercuri, președintele Nicușor Dan ar exclude vehement varianta declanșării alegerilor anticipate.

Câte voturi ar avea acum Siegfried Mureșan

Kelemen Hunor a vorbit și despre șansele Guvernului Mureșan de a obține votul de încredere în Parlament. Potrivit liderului UDMR, "teoretic există 229 de voturi" pentru susţinerea Cabinetului Siegfried Mureșan, "dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern".

"Eu am spus că teoretic există 229 de voturi, adunând tot ce înseamnă voturile PNL, USR, UDMR, minorităţi, neafiliaţi, PACE, SOS. Mai puţin PSD, AUR şi grupul condus de Ponta. Dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern. Dar am spus că teoretic acolo ne-am opri. Am vorbit despre o posibilitate artimetică, nu despre promisiuni. Eu cred că trebuie să aşteptăm votul, apoi vom vedea. Dacă fiecare deputat se gândeşte dincolo de partid, că această ţară are nevoie de un Guvern, pentru a trece până în 2027 eventual, atunci va vota pentru acest Guvern", a mai declarat Kelemen Hunor.

Precizăm că Guvernul Siegfried Mureșan va fi supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00. Are nevoie de 233 de voturi pentru învestire. Luni, 28 septembrie, Siegfried Mureşan declarase că are "în jur de 200 de voturi certe".