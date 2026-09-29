Președintele Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate dacă va pica Guvernul Mureșan. Ce plan are - Surse

Nicușor Dan / Agerpres

Guvernul Mureșan urmează să se prezinte pentru vot în Parlamentul României. În acest context, apar informații importante, din surse politice, despre intențiile președintelui Nicușor Dan.

Dacă Guvernul Siegfried Mureșan pică la vot, în Parlament, miercuri, președintele Nicușor Dan ar exclude vehement varianta declanșării alegerilor anticipate, conform unor surse politice. Astfel, premierul Ilie Bolojan ar urma să rămână interimar la Palatul Victoria până când o propunere de premier ar obține susținerea majoritară în Parlament, respectiv minimum 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan ar avea astfel în vedere să nominalizeze variante de premier la nesfârșit până când una va fi votată de partidele care au susținut inițial Guvernul Bolojan: PSD, PNL, UDMR, USR și Minorități.

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