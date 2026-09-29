﻿ Președintele Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate dacă va pica Guvernul Mureșan. Ce plan are - Surse | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Președintele Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate dacă va pica Guvernul Mureșan. Ce plan are - Surse

Președintele Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate dacă va pica Guvernul Mureșan. Ce plan are - Surse

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
|
Nicușor Dan / Agerpres
Nicușor Dan / Agerpres

Guvernul Mureșan urmează să se prezinte pentru vot în Parlamentul României. În acest context, apar informații importante, din surse politice, despre intențiile președintelui Nicușor Dan.

Dacă Guvernul Siegfried Mureșan pică la vot, în Parlament, miercuri, președintele Nicușor Dan ar exclude vehement varianta declanșării alegerilor anticipate, conform unor surse politice. Astfel, premierul Ilie Bolojan ar urma să rămână interimar la Palatul Victoria până când o propunere de premier ar obține susținerea majoritară în Parlament, respectiv minimum 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan ar avea astfel în vedere să nominalizeze variante de premier la nesfârșit până când una va fi votată de partidele care au susținut inițial Guvernul Bolojan: PSD, PNL, UDMR, USR și Minorități. 

Revenim cu informații 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
guvern muresan
vot guvern
premier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close