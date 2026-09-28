Alegerile anticipate și ”electoratul” de la crucile din cimitir. Adrian Țuțuianu (AEP), interviu la DCNews

Adrian Țuțuianu, președinte al AEP

Ce se schimbă la alegeri? Cum va fi verificat electoratul și ce noutăți apar la urne?

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV.

De la ora 18:30, vor fi discutate subiecte de interes pentru viitoarele alegeri: organizarea procesului electoral, registrul electoral, aplicația de verificare a electoratului, schimbările la urne, dar și alegerile parțiale.

Urmăriți emisiunea de la ora 18:30, la DCNews și DCNewsTV, când veți afla și detalii de culise despre cum au ajuns crucile din cimitir sursă de ”electorat”.

Interviul lui Adrian Țuțuianu vine în ziua în care AEP pune în dezbatere proiectul privind alegerile anticipate.

Nu ratați emsiunea de la 18:30!