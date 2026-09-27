Critici dure după evenimentul lui Dominic Fritz de la Timișoara: Revoluția din 1989 nu este USR

Cu doar câteva zile înainte de încetarea mandatului de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a organizat un eveniment intitulat „Timișoara. Revoluția continuă”, la care au participat aproximativ 1.000 de persoane.

Cu doar câteva zile ca mandatul să i se încheie înainte de termen, urmare a deciziei ANI, Dominic Fritz a organizat la Timişoara un eveniment cu titulatura: "Timişoara. Revoluţia continuă". Mandatul de primar al lui Dominic Fritz va înceta din data de 30 septembrie.

În faţa a circa 1.000 de participanţi la evenimentul "Timişoara. Revoluţia continuă", Dominic Fritz a afirmat că există tristeţe, cu câteva zile înainte de încheierea mandatului.

"Eu am promis astăzi că nu mă voi opri. Dacă crede cineva că scoţându-mă din Primărie mă poate scoate din viaţa politică, nu mă cunoaşte. Pe mine m-au îndârjit ultimele săptămâni, nu doar violenţa asaltului asupra Timişoarei, ci şi reacţia oamenilor care simt că se întâmplă o nedreptate, mulţi simţindu-se energizaţi să apere democraţia, libertatea şi prosperitatea lor.

Îndârjirea mea se va manifesta prin prezenţa mea şi în viaţa publică în Timişoara. Nu mă retrag, voi avea în continuare o voce şi voi rămâne în continuare preşedinte USR. Din această poziţie voi coagula o mişcare a tuturor forţelor reformiste în România, tocmai pentru că miza este să recâştigăm încrederea oamenilor în politică şi să formăm o majoritate fără PSD şi AUR, este uriaşă. Pentru aceasta mă voi lupta, indiferent ce scrie pe cartea mea de vizită", a afirmat Fritz, într-o declaraţie de presă după eveniment.



Reacţii după evenimentul organizat de Fritz

Alexandru Rogobete: Timişoara nu este Fritz. Iar Revoluţia din 1989 nu este USR

"Astăzi, la Timișoara, s-a întâmplat ceva ce consider profund greșit: un partid politic a încercat să-și lege propria existență și propria luptă politică de astăzi de Revoluția din Decembrie 1989.

Timișoara este unul dintre sanctuarele democrației românești! De acolo a pornit revolta împotriva regimului comunist. Acolo, oamenii au ieșit în stradă împotriva unei dictaturi adevărate și au cerut libertate într-o vreme în care libertatea putea fi plătită cu viața.

Timișoara și Revoluția din 1989 reprezintă punctul nostru de plecare către libertate, democrație și Occident.

De aceea, ca Fritz și USR să pretindă astăzi că ei „continuă Revoluția” mi se pare o ofensă adusă semnificației istorice a acelui moment", a scris fostul ministru al Sănătăţii pe Facebook.

Derapaj al lui Alexandru Dimitriu

"Vidanjorul Marinescu aruncă azi cu rahat în Dominic Fritz. Dă lecții de moralitate bișonul de pază al Olguței Vasilescu și finul lui Doru Măgaru. Că plagiator dovedit e-un alint pentru pesediști.

Aș fi avut treburi mai importante decât să-i răspund acestui individ care-a fost în cazul Legii Fritz o sculă trebuincioasă de tipul șperaclelor Iordache sau Nicolicea pe vremuri pentru Dragnea când măcelăreau legile justiției", a scris Dimitriu pe Facebook.

Ce postare a lui Radu Marinescu a declanşat ieşirea golănească a lui Dimitriu:

"Intamplator am vazut ca dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate.

Ca face spectacol din conflictul său de interese este problema dansului și a celor care gusta sau adera, unii chiar ditirambic, la asemenea show îndoielnic. Însă ca dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor. Pentru ca e o ofensă.

Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor dlui Fritz cu funcția publică.

Iar faptul ca dansul se laudă ca a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc în Timișoara nu-l face egal sau macar comparabil acestor titanice sacrificii.

O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice , era mai adecvată", a postat Marinescu.