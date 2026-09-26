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Ambasadoarea SUA în Grecia dă de înţeles că Guvernul Bolojan ar fi fost demis cu influenţa Statelor Unite

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

România, în centrul unei declarații controversate a ambasadoarei SUA în Grecia.

Demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Statelor Unite ale Americii, a lăsat să se înţeleagă Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi declarat, într-un cadru restrâns, la Atena, că "putem face asta şi aici."

Potrivit sursei citate, în luna martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a avut o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, Guilfoyle le-ar fi spus celor prezenți: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora le-a fost relatat incidentul.

Discuția s-a încins, iar Papastavrou i-ar fi răspuns că Statele Unite nu ar putea înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost descris şi relatat schimbul de replici.

Potrivit Wall Street Journal, Guilfoyle exercită o influență considerabilă într-o parte a Europei care a cerut insistent relații mai strânse cu administrația Trump. Regiunea avea un singur ambasador confirmat în zece țări atunci când Guilfoyle a ajuns la Atena, toamna trecută, situație care făcea parte dintr-un tipar de vacanțe diplomatice extinse, ce le-a sporit semnificativ influența puținilor emisari aflați în străinătate și considerați apropiați de Trump.

Reamintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la data de 5 mai 2026, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlamentul României. Moțiunea de cenzură, inițiată după retragerea PSD din coaliția de guvernare, a fost adoptată cu 281 de voturi. 

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