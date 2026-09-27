A murit mama lui Victor Ponta. Cornelia Naum avea 84 de ani

Victor Ponta Foto: Crișan Andreescu

S-a stins din viață Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta, la vârsta de 84 de ani.

Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta a murit azi, după o lungă suferință. Fostul premier a declarat public de mai multe ori că este foarte apropiat de mama sa.

Amintim că în 2015 Cornelia Naum a trecut printr-un moment dificil când, bolnavă, a fost solicitată de DNA Ploiești în calitate de martor în dosarul în care era arestat ginerele său.

„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult”, a declarat Victor Ponta pentru Libertatea, citat de România TV.

„El (n.r.: Victor Ponta) a fost din gradinita un lider si apoi la scoala, in liceu, mai ales cand s-a apucat de baschet era o vedeta. El stabilea intotdeauna unde se fac excursiile, el era ghidul si le povestea istoria locurilor vizitate, captand atentia oamenilor”, a precizat mama fostului premier despre Victor Ponta, într-o emisiune la Antena 3 CNN, în urmă cu mai mulți ani.