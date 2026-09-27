Cea mai mare bancă din Italia, fraudată cu inteligența artificială. Infractorii au primit 95 de milioane de euro, după ce au reprodus vocea unui avocat

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Cea mai mare bancă din Italia a fost păcălită să transfere 95 de milioane de euro în mai multe conturi din străinătate, după ce fraudatorii au folosit inteligenţa artificială pentru a se da drept directori şi alţi oficiali de rang înalt.

Escrocii, care au folosit inteligenţa artificială pentru a se da drept directori şi alţi oficiali de rang înalt, au reuşit să determine Fideuram, divizia de private banking a Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, să transfere 95 de milioane de euro în conturi din străinătate, au declarat pentru Reuters două surse apropiate situaţiei, porivit News.ro.

Escrocheria a debutat în luna februarie, când Paolo Molesini, aflat atunci la conducerea Fideuram, a primit un mesaj pe WhatsApp trimis aparent de Carlo Messina, CEO-ul Intesa Sanpaolo. Prin acel text, lui Molesini i se cerea urgen să sprijine finalizarea unei tranzacții internaționale.

Ulterior, atacul a avansat printr-un apel telefonic care părea să vină din partea unui partener senior de la o renumită firmă de avocatură, menit să valideze cererea. Surse citate de Reuters indică faptul că infractorii au reprodus vocea avocatului cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a induce în eroare victima. Convins că solicitarea era autentică, Molesini a cerut departamentului financiar să efectueze o serie de transferuri către conturi din străinătate, în principal din China şi Hong Kong.

53 de milioane de euro, recuperate

Când și-a dat seama că ceva e în neregulă cu transferurile, Fideuram a alertat băncile şi autorităţile din mai multe ţări. Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperate. Restul banilor a dispărut fără urmă în circuite financiare externe și criptomonede. În timp ce Intesa Sanpaolo și Fideuram au păstrat tăcerea, procurorii din Milano investighează un cetățean din afara Europei pentru fraudă cibnetică. În martie, Molesini a plecat de la șefia Fideuram din motive personale.

Reamintim că, anul trecut, o altă fraudă cu inteligenţa artificială a avut loc în Italia, la nivel înalt. Atunci, a fos reprodusă vocea unui ministru italian pentru a-l convinge pe omul de afaceri Massimo Moratti să transfere aproape un milion de euro într-un cont din străinătate. În acel caz, banii au fost recuperaţi.

Printre victimele vizate care au fost la un pas de a pica în această capcana se numără unii dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Italia, inclusiv designerul de modă Giorgio Armani și cofondatorul Prada, Patrizio Bertelli, potrivit procurorilor din Milano. Cu toate acestea, doar Massimo Moratti, fostul proprietar al clubului de fotbal Inter Milano, ar fi transferat fondurile cerute de escroci.

Apel pentru menținerea inteligenței artificiale "sub control uman"

La New York, un grup format din 22 de țări a semnat o declarație comună prin care solicită menținerea inteligenței artificiale sub un control uman riguros. Asftfel, se propune crearea unei instituții globale de supraveghere, după modelul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o coordonare mondială menită să oprească riscurile legate de inteligența artificială.

Apelurile la o reglementare mai bună a inteligenţei artificiale s-au amplificat după mai multe incidente şi avertizări alarmante.