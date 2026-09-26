Beneficiile sociale, reduse în Germania. Oamenii protestează în stradă

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Sute de mii de oameni au ieşit în stradă în întreaga Germanie pentru a protesta împotriva reducerilor beneficiilor sociale.

Sute de mii de oameni au ieşit, sâmbătă, în stradă în întreaga Germanie pentru a cere un stat social puternic şi pentru a-şi exprima opoziţia faţă de reducerile planificate ale cheltuielilor guvernamentale, informează dpa, citată de Agerpres.

Sindicatele au anunţat că un total de 175.000 de persoane au participat la proteste.

"Muncă grea! Munca ta. Sănătatea ta. Pensia ta"

Luând cuvântul în oraşul Essen (vestul ţării), lidera Confederaţiei Sindicatelor Germane (DGB), Yasmin Fahimi, a criticat planurile coaliţiei guvernamentale conduse de cancelarul Friedrich Merz de a reforma programul de lucru şi sistemul de pensii şi a avertizat împotriva reducerii beneficiilor de securitate socială.

Sub sloganul "Muncă grea! Munca ta. Sănătatea ta. Pensia ta", oamenii au mărşăluit prin 15 oraşe importante din Germania.

DGB consideră acest lucru un "semnal clar": în joc sunt locuri de muncă sigure, condiţii de lucru bune şi protecţia drepturilor lucrătorilor, a precizat organizaţia.

Sectorul auto, viitor imprevizibil pentru angajați

Mitingurile de amploare au loc într-un context în care în sectoare cum este cel major al industriei auto mulţi angajaţi se tem pentru locurile lor de muncă, iar coaliţia guvernamentală - deja aflată în dificultate - este angajată într-o luptă acerbă privind următorii paşi ai reformei, notează dpa.

DGB anunţase protestele încă din luna iulie. În urma recentelor alegeri regionale din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară şi Berlin - care s-au dovedit dezastruoase pentru partidul său -, cancelarul Merz a declarat la jumătatea lunii septembrie că "reformele trebuie să continue".

Numai în Nurnberg, poliţia a estimat participarea la protestele de sâmbătă la un număr cuprins între 20.000 şi 25.000 de persoane. Autorităţile au indicat 12.000 de participanţi la Essen şi 15.000 la Frankfurt. Au fost aproximativ 13.000 de oameni la Hanovra, 16.000 la Stuttgart, 4.500 la Freiburg şi 5.500 la Berlin.

Mitinguri la care au participat mii de oameni au avut loc, de asemenea, la Hamburg, Kiel, Rostock, Magdeburg, Leipzig, Erfurt şi Saarbrucken. După-amiaza, DGB a estimat numărul total al participanţilor la aproximativ 175.000 de persoane, precizează dpa.

Chirii tot mai mari

Reamintim că un alt protest care i-a scos în stradă, în această primăvară, pe germani a fost cel împotriva chirilor tot mai mari. "Este inacceptabil că tot mai mulți oameni cheltuiesc 30%, 40% sau chiar mai mult din venitul lor numai pe chirie”, puncta, atunci, Stefan Korzell, membru al consiliului de conducere al Confederației Sindicatelor Germane (DGB).

Germanii și-ar dori să lucreze cel mult opt ore pe zi

La câteva luni distanță de la acest protest, germanii își exprimau părerea vizavi de orele de lucru, într-un studiu publicat de confederaţia sindicatelor germane DGB. Atunci, aproximativ trei sferturi dintre angajaţii germani spuneau că ar prefera să lucreze cel mult opt ore pe zi, dacă ar putea decide propriul program de muncă, în timp ce aproape 26% spuneau că ar prefera să lucreze între opt şi zece ore pe zi. De asemenea, dintre cei intervievaţi, 98% susţineau că nu vor să lucreze mai mult de 10 ore. Totodată, 43% dintre participanţii la studiu spuneau că des sau foarte des au depăşit programul de opt ore pe zi.