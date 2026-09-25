Atac masiv al Ucrainei asupra Rusiei. Aproape 600 de drone au lovit instalații energetice și industriale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ O dronă aeriană cu încărcătură explozivă. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews/Iulia Horovei

Ucraina a lansat un atac masiv cu aproape 600 de drone asupra unor instalații energetice și industriale din Rusia.

Ucraina a atacat cu aproape 600 de drone instalaţii energetice şi industriale în 18 regiuni din Rusia, peninsula anexată Crimeea şi Marea Neagră, lovind rafinării în regiunea sudică Rostov şi în cea vestică Perm, conform autorităţilor locale şi mass-media independente ruse şi ucrainene, informează vineri EFE.

"Ca urmare a atacului aerian a fost avariată rafinăria Novoşahtinska. Nu există victime. Compania a încetat temporar operaţiunile", a informat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar.

El a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât în această regiune aproximativ 50 de drone în Kamensk-Şahtinsk şi Novoşahtinsk şi în şase districte din Rostov.

Potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului din Perm, Dmitri Manohin, "a fost atacată o instalaţie industrială".

Manohin nu a precizat numele companiei atacate, identificată de canalul independent rus Astra ca fiind rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, o unitate care a fost nevoită să îşi întrerupă activitatea în mai multe rânduri.

Alte ținte care au fost atacate

În regiunea Ulianovsk, situată la peste 800 de kilometri est de Moscova, a fost atacată compania militară Iskra aparţinând consorţiului Almaz-Antei, specializată în producţia de componente pentru echipamente radioelectronice destinate rachetelor şi altor sisteme de uz militar, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, a anunţat pe Telegram că opt civili, inclusiv un minor, au fost răniţi în urma acestui atac.

În plus, în regiunea Voronej a fost atacată fabrica Voronejsintezkauciuk, specializată în producţia de anvelope, potrivit Astra.

Guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a declarat că cel puţin patru civili au fost răniţi în timpul nopţii ca urmare a atacului.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat pe reţeaua rusă de mesagerie MAX doborârea a 23 de drone ucrainene, precum şi faptul că nu s-au înregistrat daune sau victime.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de joi spre vineri au fost "interceptate şi anihilate 592 de drone ucrainene cu aripă fixă", conform Agerpres.

Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Săptămâna trecută Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructura energetică a părţii adverse, dar înțelegerea a picat.

Preşedintele SUA Donald Trump a anunțat lunea trecută acordul, la o zi după ce liderul american criticase Kievul pentru atacurile contra rafinăriilor ruse de petrol, transmit AFP şi Reuters.

Creşterea preţului motorinei în lume este cauzată în principal de războiul între Rusia şi Ucraina, nu de Iran, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

Atacurile constante ale armatei ucrainene împotriva rafinăriilor ruse de petrol au provocat un deficit de benzină şi motorină în Rusia, ceea ce a obligat guvernul de la Moscova să limiteze vânzarea de combustibil în benzinării şi să interzică exportul de produse derivate.

Duminică, preşedintele SUA a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia întrucât acestea provoacă "o penurie de motorină" la nivel global, conform Agerpres.

Aflat într-o vizită de două zile în Irlanda, Trump a făcut aceste declarații în timp ce vizita terenul său de golf din comitatul Clare, unde se desfășura turneul Irish Open, conform Politico.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai scoată din funcțiune capacitățile de producție a motorinei din Rusia”, a spus Trump în timpul unei pauze din turul terenului său de golf de la Doonbeg, de pe coasta de vest a Irlandei.

Ucraina a lovit numeroase rafinării din Rusia în ultimele luni

În ultimele luni, ca parte de a zădărnici efortul Kremlinului de a susține războiul, Ucraina a vizat mai multe rafinării din vestul Federației Ruse. La început de august, Kievul a lovit două rafinării din sudul şi sud-vestul Rusiei, în cadrul unui atac cu aproximativ 400 de drone, potrivit autorităţilor locale şi presei independente, conform EFE și Agerpres.

„Una dintre companiile din regiunea Samara a fost atacată în această noapte de drone ucrainene”, a informat Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul regiunii, într-un mesaj publicat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă.

Tot în august, benzinăriile din mai multe regiuni din Rusia s-au confurntat cu penurie de combustibil. La unele stații din regiunea Moscovei, benzina a fost indisponibilă pentru o scurtă perioadă.

Criza combustibilului, care a început să se intensifice în luna mai și până în iulie se extinsese în aproape toate regiunile Rusiei, a apărut după închiderea mai multor rafinării afectate de atacurile cu drone ale Ucrainei, concomitent cu o creștere sezonieră a cererii.

Pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă, autoritățile au introdus o interdicție asupra exporturilor de benzină și motorină, au redus cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.

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