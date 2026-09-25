Airbus, o nouă problemă la celebrele avioane A321neo. Compania dă asigurări că nu există riscuri

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Airbus a anunțat o nouă problemă de calitate la avioanele A321neo, care afectează aproximativ 500 de aeronave.

Grupul aeronautic european Airbus a anunţat joi că a identificat o "problemă de calitate" la structura fuzelajului unor modele A321neo, dar este ţinută sub control, iar avioanele pot continua să opereze, neexistând niciun risc pentru siguranţă, transmite Reuters.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că acest defect afectează aproximativ 500 avioane, inclusiv aproximativ 250 care sunt deja în service şi 250 în producţie.

A321neo, cel mai mare şi mai popular avion cu reacţie cu un culoar al Airbus, este destinat să transporte 244 de pasageri şi poate zbura pe distanţe de până la 4.000 mile marine (o milă marină este egală cu 1.852 de metri).

Este a doua problemă industrială care afectează fuzelajul la cel mai bine vândut model din industrie

Este a doua problemă industrială care afectează fuzelajul la cel mai bine vândut model din industrie în nouă luni, după ce Airbus a raportat în decembrie probleme la panourile de fuzelaj.

Airbus a precizat că a descoperit ceea ce a descris ca o "deviere" în stratul de protecţie aplicat componentelor scheletului, dispuse longitudinal în fuzelaj.

Anunţul vine într-un moment în care Airbus încearcă să majoreze producţia de avioane cu un culoar la 75 de unităţi pe lună, de la aproximativ 60 în prezent.

Grupul aeronautic european a dat asigurări că problema de calitate nu implică niciun risc pentru siguranţă, dar ar putea provoca întârzieri în livrarea aeronavelor, deşi este disponibil remediul.

Totuşi, autorităţile de reglementare europene ar putea totuşi emite o directivă prin care să ceară oficial repararea defectelor într-o anumită perioadă. Delta, care operează avioane A321neo, a indicat că este "în contact cu partenerii OEM (producători de echipamente originale) şi va lua întotdeauna măsuri pentru a îndeplini sau depăşi recomandările operatorului şi directivele autorităţilor de reglementare", conform Agerpres.

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei a cerut verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320 în decembrie

După ce Airbus a raportat problemele la panourile de fuzelaj în decembrie, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze o inspecţie vizuală şi să repare orice panouri neconforme, transmite Bloomberg.

"Operatorii care au aeronave din familia A320 cu piese potenţial neconforme trebuie să efectueze o inspecţie vizuală şi o măsurare completă a grosimii panourilor", se regăsea într-un ordin emis miercuri de EASA.

"Această problemă, dacă nu este detectată şi corectată, în combinaţie cu anumite condiţii de reparare, ar putea afecta integritatea structurală a avionului", a avertizat EASA.

Panourile au fost fabricate de Sofitec Aero SL, iar Airbus a anunţat anterior că implementează un plan de acţiune comun cu furnizorul spaniol, care include prezenţa unor specialişti la fabrica din Sevilia.

Furnizorul spaniol se află în centrul problemelor recente de control al calităţii care au forţat Airbus să îşi reducă obiectivele de livrări pentru 2025.

Un total de 628 de avioane au avut panouri prea groase sau prea subţiri din cauza unei probleme de fabricaţie, a dezvăluit Bloomberg. Mai multe zboruri au avut întârzieri.

Grupul Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. Airbus oferă o gamă variată de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri, şi mai furnizează elicoptere, aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni.

Airbus este prezentă în România cu toate cele trei divizii: Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec în Braşov şi Airbus Defense and Space în Bucureşti.

Airbus a avut probleme și cu softul în finalul anului trecut

În finalul lunii noiembrie, cu scurt timp înainte să existe problema panourilor, Airbus a anunțat că a ordonat o intervenție rapidă asupra software-ului utilizat la un număr mare de aeronave din familia A320, transmite Agerpres.

Decizia a venit în urma unui incident, în care s-a constatat că expunerea la radiații solare de intensitate ridicată poate altera informații esențiale pentru sistemele de comandă ale avionului.

Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, actualizarea a vizat aproximativ 6.000 de aeronave – adică peste jumătate din flota globală de A320.

Într-un comunicat oficial, compania a precizat că implementează aceste schimbări „fără întârziere” și admite că măsura ar putea genera dificultăți operaționale pentru companiile aeriene și pentru pasageri.

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