O chinezoaică deține recordul pentru cele mai lungi gene din lume. Nici medicii nu i-au găsit o explicație

Femeie din China deține recordul pentru cele mai lungi gene. Sursa foto: Guiness World Record, captură video / Instagram

You Jianxia, o femeie din China care deține recordul mondial pentru cele mai lungi gene, spune că nici medicii nu au reușit să găsească o explicație pentru lungimea neobișnuită a acestora.

Genele sale au ajuns la o lungime impresionantă de 20,5 centimetri, iar acestea au continuat să crească de-a lungul anilor.

Deține recordul mondial pentru cele mai lungi gene

You Jianxia deține recordul mondial pentru cele mai lungi gene și, mai mult decât atât, și-a doborât propriul record.

În 2016, genele sale au fost măsurate la 12,40 centimetri. Însă acestea nu s-au oprit din creștere. Cinci ani mai târziu, în urma unei noi măsurători, s-a constatat că ajunseseră cu încă 8,10 centimetri mai lungi, atingând o lungime totală de 20,5 centimetri.

Astfel, You Jianxia continuă să dețină recordul mondial pentru cele mai lungi gene.

Deși toate genele sale sunt neobișnuit de lungi, cea care deține recordul absolut se află pe pleoapa superioară a ochiului stâng, potrivit Ladbible.

Medicii nu au găsit o explicație

You Jianxia spune că a observat pentru prima dată ceva neobișnuit la genele sale în 2015, când și-a dat seama că acestea începuseră să crească mai mult decât în mod normal.

„Am observat pentru prima dată că genele mele creșteau în 2015. Ele continuă să crească încet, devenind din ce în ce mai lungi”, a povestit ea pentru Guinness World Records.

Curioasă să afle de ce genele sale sunt atât de lungi, femeia a apelat inclusiv la medici: „Am mers și la cadre medicale pentru a afla de ce genele mele sunt mai lungi decât ale altor persoane”, a explicat ea.

Potrivit lui You Jianxia, medicul consultat nu a reușit să identifice o cauză: „Doctorul nu a putut explica acest lucru și a considerat că este cu adevărat uimitor”.

Femeia a încercat să găsească și alte explicații științifice pentru particularitatea sa, inclusiv o posibilă cauză genetică. Totuși, spune că nici acest lucru nu pare să explice situația.

„Am încercat, de asemenea, să găsesc explicații științifice, cum ar fi gena sau altceva. Cu toate acestea, nimeni din familia mea nu are gene lungi precum ale mele, așa că nu poate fi explicat”, a spus femeia.

Genele lungi nu îi creează probleme în viața de zi cu zi

Deși lungimea genelor sale este ieșită din comun, You Jianxia spune că acestea nu îi provoacă probleme în viața de zi cu zi.

Mai mult, recordul mondial are chiar și câteva avantaje practice pentru ea, în special atunci când se machiază.

„Datorită genelor mele lungi în mod natural, nu trebuie să port fard de pleoape sau eyeliner. Genele mele naturale și lungi au rolul unui eyeliner.”

Femeia spune că, în ciuda aspectului lor neobișnuit, genele nu îi provoacă disconfort și nu îi îngreunează activitățile cotidiene.

„În viața mea de zi cu zi, genele mele nu îmi provoacă nicio grijă sau dificultate. Doar multă bucurie. Numai bucurie, fără probleme.”

You Jianxia crede că genele sale sunt un dar de la Buddha

În timp ce medicii nu au reușit să identifice o explicație pentru lungimea extraordinară a genelor sale, You Jianxia are propria teorie.

Ea crede că genele sale ar putea fi rezultatul unei intervenții divine și că reprezintă un dar primit de la Buddha.

Femeia și-a amintit că, în urmă cu mai mulți ani, a petrecut o perioadă îndelungată în munți, iar acest lucru a făcut-o să se gândească la o posibilă legătură cu aspectul neobișnuit al genelor sale.

„M-am tot gândit de ce am gene atât de lungi, apoi mi-am amintit că, cu ani în urmă, am petrecut peste 480 de zile în munți. Așa că mi-am spus că genele mele trebuie să fie un dar primit de la Buddha”, a declarat femeia.

Indiferent dacă explicația este una științifică sau una spirituală, You Jianxia privește cu bucurie genele care au făcut-o cunoscută în întreaga lume: „Aș vrea să le spun celorlalți oameni care au frumuseți unice: să ne bucurăm împreună și să ne încurajăm reciproc să fim fericiți”, a spus aceasta.