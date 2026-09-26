Stare de urgenţă în New York şi New Jersey. Un puternic ciclon lovește Coasta de Est

New York. Sursa foto: Agerpres

New York și New Jersey, în stare de urgență din cauza unui ciclon puternic.

Guvernatorii statelor New York şi New Jersey au declarat, sâmbătă, stare de urgenţă, urmare a unei alterte meteo care semnalează fenomene extrem de periculoase.

Este vorba desre un puternic ciclon despre care meteorologii spun că va aduce în acest weekend inundaţii, vânt puternic şi ploi torenţiale în zonele situate de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite ale Americii, din oraşul Maine până în capitala Washington, conform prognozelor.

"Luaţi această furtună în serios", a declarat vineri guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, pe reţeaua socială X.

Mai multe evenimente au fost anulate

Concertele programate în New York City şi Massachusetts, unde Ed Sheeran, Alicia Keys şi Lenny Kravitz urmau să cânte în faţa a zeci de mii de spectatori, au fost anulate din cauza condiţiilor meteorologice, transmite Reuters.

Liga de Baseball a reprogramat meciul de duminică de la Boston dintre Chicago Cubs şi Boston Red Sox pentru vineri, iar New York Yankees au mutat meciul de sâmbătă de pe teren propriu împotriva echipei Baltimore Orioles pentru vineri după-amiază.

Zboruri afectate

Administraţia Federală a Aviaţiei a anunţat vineri că zborurile de pe toate cele trei aeroporturi majore din zona New York City ar putea fi perturbate de vântul puternic.

American Airlines, JetBlue şi United Airlines au renunţat la taxele pentru modificarea zborurilor eligibile, încurajând clienţii să-şi amâne călătoriile programate de vineri până duminică, în nord-est.