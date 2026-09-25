Analistul politic Aleksandr Kânev, arestat la Moscova, la câteva zile după alegerile fără opoziție din Rusia

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un tribunal din Moscova l-a plasat pe renumitul politolog Aleksandr Kânev, expert în sistemul electoral rusesc, în arest preventiv vineri, la câteva zile după alegerile legislative fără opoziţie, câştigate de partidul de guvernământ Rusia Unită.

Politologul Aleksandr Kânev (51 de ani), declarat de autorităţi anterior "agent străin", este acuzat de trafic de droguri "la scară mare". El riscă până la 20 de ani de închisoare.

Acest specialist în sisteme electorale şi procese politice în regiunile ruseşti este cunoscut ca fiind apropiat de cercurile opoziţiei liberale antirăzboi.

Kânev a decis să rămână la Moscova după ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei, declanşată de Rusia în februarie 2022, care a fost urmată de o represiune exacerbată a vocilor critice în Federaţia Rusă.

Politologul Aleksandr Kânev, "agent străin"

În februarie, el fusese declarat "agent străin", un statut care implică constrângeri administrative severe, sub pedeapsa amenzilor sau chiar închisoare, şi pe care autorităţile ruse îl folosesc pentru a reduce la tăcere vocile critice.

Înainte de arestarea sa, pe contul său de Facebook, urmărit de peste 20.000 de persoane, el a postat mai multe analize despre rezultatele alegerilor legislative. El a menţionat în special insuccesele Rusiei Unite în anumite circumscripţii.

Kânev le-a zis marţi abonaţilor săi că se simte "foarte obosit", după ce a "muncit neîncetat timp de patru luni", cu scopul de a asigura "monitorizarea" scrutinului pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus).

Rezultatele definitive ale alegerilor legislative din Rusia

Rusia a anunţat vineri rezultatele definitive ale alegerilor legislative de săptămâna trecută, confirmând victoria zdrobitoare a partidului preşedintelui Vladimir Putin şi menţionând alegerea a 46 de deputaţi dintre foştii combatanţi care au luptat în Ucraina.

Scrutinul, desfășurat între 18 şi 20 septembrie, s-a desfăşurat în teritoriile ucrainene controlate şi anexate de Rusia (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie). Și rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne arătau că partidul lui Vladimir Putin a câștigat, fără surprize, alegerile.

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care l-au susţinut pe Vladimir Putin, precum şi continuarea războiului în Ucraina au fost autorizate să participe. Singurul partid care se opune în mod deschis războiului, Iabloko, a fost exclus de la scrutinul naţional, câţiva dintre membrii săi fiind admişi în colegii uninominale.

Uniunea Europeană a calificat aceste alegeri drept o "spoială democratică", conform AFP, scrie Agerpres. Înainte de scrutinul din Rusia, Serghei Lavrov a acuzat Occidentul de ingerințe în procesul electoral.