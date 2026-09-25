Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, favoriți pentru a ajunge în finala prezidențială din Franța

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Jean-Luc Mélenchon, reprezentant al extremei-stângi, ar putea obține suficient sprijin pentru a se confrunta cu Marine Le Pen în turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze de primăvara viitoare, potrivit unui sondaj exclusiv realizat pentru Politico.

Sondajul Cluster 17 a conturat două scenarii, în funcție de prezența pe buletinul de vot a lui Gabriel Attal sau a lui Edouard Philippe, ambii foști premieri în timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron, notează Politico.

Într-o confruntare cu Attal, care ar obține 13,5% din voturi, Mélenchon, liderul formațiunii „Franța Nesupusă” (La France Insoumise), s-ar situa confortabil pe locul al doilea cu 20%, în urma lui Le Pen, care ar obține 31%. Dacă ar candida Philippe, atât el, cât și Mélenchon ar obține 19% din voturi, situându-se în urma candidatei partidului „Reuniunea Națională” (Rassemblement National).

Dacă Mélenchon și Le Pen s-ar înfrunta direct, ar fi pentru prima dată din 1958 când Franța nu ar avea în cursă un candidat de centru-stânga sau de centru-dreapta din zona politică tradițională. Alegătorii ar trebui să aleagă între doi candidați care, în ciuda diferențelor majore dintre ei, doresc amândoi retragerea Franței din NATO și sunt critici la adresa Uniunii Europene.

Jean-Luc Mélenchon are priză la tineri

Mélenchon se bucură de o popularitate deosebită în rândul tinerilor: 47% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani intenționează în prezent să îl susțină pe candidatul de extremă-stânga în primul tur, comparativ cu 22,2% pentru Le Pen.

Candidata „Reuniunii Naționale” atrage însă alegătorii apropiați de vârsta pensionării, obținând 43,8% din voturi în segmentul de vârstă 50-64 de ani.

Avansul liderului de stânga, reflectat în agregatorul de sondaje „Poll of Polls” al publicației Politico, s-ar putea datora faptului că și-a început campania mai devreme, în timp ce moderații sunt încă preocupați de disputele interne privind alegerile primare. Un alt sondaj realizat în septembrie a arătat că 43% dintre cetățeni au susținut propunerea sa de a anula o parte din datoria publică a Franței, în timp ce 31% s-au opus acesteia.

Marine Le Pen nu mai este pro-Frexit

Chiar a criticat Uniunea Europeană iar în trecut a vorbit despre retragerea Franței din blocul comunitar, Marine Le Pen susține acum reducerea majoră a puterilor instituțiilor de la Bruxelles și transformarea Uniunii într-o alianță mai flexibilă între state.

Două sondaje din luna iulie o dădeau pe Marine Le Pen favorită în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Franța.

Cele două sondaje au fost efectuate după ce Marine Le Pen a transmis că va candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, în urma hotărârii curţii de apel care a găsit-o vinovată de utilizarea abuzivă de fonduri UE pentru a plăti personalul partidului, dar i-a redus interdicţia de exercitare a drepturilor electorale, permiţându-i să candideze.