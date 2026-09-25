Papa Leon, primit de Emmanuel Macron în vizita sa de 4 zile în Franța. Aproape două decenii de la ultima vizită a unui papă în Hexagon

Papa Leon al XIV-lea, vizită în Franța. Sursa foto: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a ajuns vineri, 25 septembrie, la Paris, în prima sa vizită oficială în Franța, la 18 ani de la ultima vizită oficială a unui papă în Hexagon.

Papa Leon al XIV-lea a ajuns vineri, 25 septembrie, la Paris, în cadrul vizitei sale de patru zile în Franța. Suveranul pontif a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron, la începutul primei sale vizite oficiale în Franța.

Ultima vizită oficială a unui papă în Hexagon a fost cea a Papei Benedict al XVI-lea, în septembrie 2008, când a mers la Paris și Lourdes.

În fotografie, Papa Leon al XIV-lea și președintele francez Emmanuel Macron, la Palatul Élysée

Primul discurs al Papei în Franța

După sosirea în capitala franceză, Papa Leon s-a întâlnit cu Emmanuel Macron și a participat la întrevederile oficiale de la Palatul Élysée. În mesajul său, pontiful a vorbit despre relația dintre religie și statul laic francez, afirmând că secularismul nu exclude religia din viața publică.

Unul dintre subiectele abordate de Papa Leon a fost dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit The Guardian. El a avertizat asupra riscului ca progresul tehnologic să ajungă să afecteze libertatea și discernământul oamenilor. De asemenea, Papa a spus că este necesară formarea unei capacități de discernământ etic în raport cu noile tehnologii. Tema va fi reluată în cursul zilei, într-un discurs programat la sediul UNESCO din Paris.

Papa Leon a vorbit și despre războaie și armele nucleare, solicitând dialog și diplomație și reafirmându-și poziția în favoarea interzicerii armelor nucleare. El a spus că acestea nu pot constitui o garanție a securității și a făcut apel la Franța să susțină cooperarea și multilateralismul în Europa.

În discursul de la Élysée, suveranul pontif s-a referit și la protejarea dreptului la viață. El a criticat folosirea unor soluții medicale în fața suferinței, menționând între altele manipularea genetică, maternitatea surogat, comerțul cu organe și acordarea de asistență pentru moarte. Declarațiile vin în contextul în care Franța a adoptat recent legislația privind moartea asistată. Chiar zilele trecute, actorul francez Arnaud Denis, în vârstă de 43 de ani, a luat decizia de a recurge la eutanasie - dar de această dată într-o altă țară europeană, Belgia.

Programul Papei Leon la Paris

În cursul zilei de vineri, Papa Leon merge și la UNESCO, unde susține un discurs dedicat în special inteligenței artificiale. Ulterior, programul său continuă la Catedrala Notre-Dame, unde va participa la celebrarea Vecerniei alături de membri ai clerului francez.

Seara, Papa va ajunge pe Stade de France, unde se va întâlni cu tinerii și va participa la un moment de rugăciune.

Vizita va continua sâmbătă la Paris, cu o deplasare la centrul „Maison Bakhita”, o întâlnire cu membrii Adunării sinodale provinciale și rugăciunea Angelus și Sfântul Rozariu.

În zilele următoare, Papa Leon va ajunge la Lourdes, unde va merge la Grota de la Massabielle și va celebra o liturghie alături de pelerini. Ultima etapă a vizitei va fi la Metz, în estul Franței, unde va transmite un mesaj despre pace și va celebra o liturghie în Catedrala Saint-Étienne.