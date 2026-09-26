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Cursa pentru Inteligență Artificială: Trump spune că SUA nu își vor uni forțele cu China

Autor: Darius Muresan
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Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că, în ciuda unei "discuţii importante" avute în această săptămână cu preşedintele chinez Xi Jinping pe tema inteligenţei artificiale (AI), SUA nu ar trebui să-şi unească eforturile cu China în acest domeniu, relatează Agerpres și Reuters.

"Am avut o discuţie importantă despre SI", le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă, folosind termenul preferat de el, "super-inteligenţă" (SI).

"Ceea ce vor ei să facă este să ne oprească progresul, pentru că suntem mult înaintea Chinei şi intenţionăm să ne păstrăm acest avans. Nu am petrecut foarte mult timp discutând despre asta", a adăugat el.

Trump a insistat că nu vrea să "integreze" iniţiativele privind AI cu cele ale Chinei, invocând poziţia dominantă a SUA.

"Aş prefera să nu le integrăm, pentru că avem un avans considerabil", a mai spus el, pentru a conchide că, atunci "când eşti lider, nu deschizi accesul reciproc".

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