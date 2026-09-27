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Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus și director general al Fondului Rus de Investiții Directe, susține apelul copreședintelui AfD de a redeschide Nord Stream.

Partidul AfD, care pledează pentru revenirea la gazul rusesc, a câștigat alegerile în două state federale germane în septembrie. Eforturile comune ale Rusiei și Germaniei ar putea permite relansarea conductei de gaze Nord Stream, care a fost detonată acum patru ani, scrie rbc.ru.

"Împreună vom redeschide Nord Stream"

Într-un răspuns la o declarație a lui Tino Hrupalla, copreședinte al partidului Alternativa pentru Germania (AfD). Kirill Dmitriev a amintit că, în urmă cu patru ani, "oponenții suveranității energetice a Germaniei" au aruncat în aer Nord Stream – "artera industriei germane" – și a cerut o anchetă la nivel internațional, național și european: "Toți cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere. Nord Stream trebuie reparat, redeschis și protejat!”

"Așa este. Împreună, vom redeschide Nord Stream. Alternativa pentru Germania este vocea poporului german, care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea și cooperarea Germaniei”, a scris Dmitriev ca răspuns.

Nord Stream ar fi putut livra Germaniei până la 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an

Nord Stream a fost lansat în 2011, conectând Rusia cu Greifswald, Germania, peste Marea Baltică. Ar fi putut livra Germaniei până la 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Nord Stream 2, care avea aceeași capacitate proiectată, nu a fost niciodată pus în funcțiune. Trei dintre cele patru conducte au fost avariate. Scurgeri au fost detectate în zonele economice daneze și suedeze din apropierea insulei Bornholm, unde seismologii au înregistrat două explozii subacvatice.

FSB-ul rus a clasificat incidentul drept act de terorism internațional. Președintele Vladimir Putin a dat vina pe "anglo-saxoni" pentru bombardament și a numit rapoartele despre o operațiune independentă a scafandrilor ucraineni "un nonsens complet". Moscova a propus, de asemenea, o anchetă internațională cu participarea sa, dar i s-a interzis să participe la anchetele țărilor europene.

Germania continuă ancheta

În august 2025, cetățeanul ucrainean Serghei Kuznețov a fost arestat în Italia. Procurorii germani cred că acesta era liderul grupării de sabotaj și căpitanul iahtului "Andromeda". El a fost extrădat în Germania în noiembrie. În august 2026, un alt ucrainean, scafandrul profesionist Vladimir Zhuravlev, a fost arestat în Croația. Potrivit anchetatorilor, acesta a participat la plantarea explozibililor. Curtea Federală Germană a constatat că sabotajul a fost cel mai probabil efectuat în numele unui stat străin. Kievul neagă implicarea în atentatul cu bombă.

În septembrie, AfD a câștigat alegerile statale în două regiuni germane. În Saxonia-Anhalt, partidul a primit 43,8% din voturi , în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a primit 17,2%. În Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD a câștigat ulterior 38,2% , în timp ce CDU, cu 4,9%, nu a reușit să intre în parlament pentru prima dată.

Membrul AfD al Comisiei pentru Afaceri Economice și Energie din Bundestag, Steffen Kotre, a declarat că reprezentanții partidului au discutat deja reluarea aprovizionării cu energie cu partea rusă . Potrivit acestuia, AfD intenționează să continue dialogul privind condițiile de revenire a gazelor rusești pe piața germană.

Kremlinul a atribuit succesul AfD în alegerile statale, printre alți factori, factorilor economici. Secretarul de presă Dmitri Peskov a declarat că unii germani caută o alternativă la actualul guvern pentru a-și îmbunătăți situația, numind acest proces o chestiune internă germană.