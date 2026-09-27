Ana Maria Păcuraru l-a întrebat direct pe Lavrov dacă România e o „țintă” pentru Rusia. Răspuns sfidător al omului lui Putin

Foto: Kremlin.ru

Serghei Lavrov a fost întrebat dacă România mai este o țintă pentru Federația Rusă, în contextul unor declarații anterioare ale lui Vladimir Putin care afirma acest lucru în urmă cu câțiva ani, cu referire directă la instalația antibalistică americană de la Deveselu, cunoscută popular și ca „scutul de la Deveselu”.

În cadrul unei conferințe de încheiere a celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, ministrul rus de Externe a susținut o conferință de presă în care a avut acces și presa internațională.

La eveniment a participat și Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă la Realitatea Plus, aceasta fiind acreditată oficial din partea Comitetului Executiv al Galeriilor Radio-Televiziune ale Congresului American, structură ce gestionează accesul presei de profil la Capitoliul Statelor Unite ale Americii.

Jurnalista româncă i-a adresat lui Serghei Lavrov o întrebare legată de prezența americană în România, cu precădere la Deveselu, amintindu-i șefului diplomației ruse de declarațiile lui Vladimir Putin, care numea România o posibilă țintă militară pentru Rusia.

„Domnule ministru, în 2016 președintele Vladimir Putin a avertizat că România se află în vizorul Rusiei din cauza bazei militare americane antirachetă de la Deveselu. Azi, mai sunt Deveselu și România pe lista țintelor militare ale Rusiei?”, l-a întrebat jurnalista pe Serghei Lavrov.

Acesta din urmă s-a rezumat să răspundă sfidător în limba rusă: „Ei bine, acest lucru este secret”, afișând ulterior un zâmbet.

Dialogul dintre Ana Maria Păcuraru și Serghei Lavrov a fost preluat și de presa internațională, dar și cea rusă.

Contextul la care făcea trimitere Ana Maria Păcuraru datează de acum aproximativ zece ani. Pe 12 mai 2016, Jens Stoltenberg, pe atunci secretar general al NATO, anunța oficial, chiar de la baza americană din Deveselu, județul Olt, la 180 km sud de București, că scutul american antirachetă Aegis a devenit funcțional. La scurt timp, într-o conferință de presă susținută după întrevederea cu premierul grec, Vladimir Putin reacționa și anunța că Rusia va fi nevoită să ia măsuri de răspuns pentru a contracara amenințarea reprezentată de scutul american din România. Putin susținea atunci că, deși rachetele amplasate inițial aveau o rază de acțiune de 500 km, ele urmau să ajungă la 1.000 km în doar câțiva ani, amintește Tass.

Sistemul a devenit operațional în 2016 și de atunci a fost ținta permanentă a războiului hibrid declanșat de Federația Rusă. În ciuda faptului că sistemul e pur defensiv, rușii s-au folosit de „scutul de la Deveselu” în scopuri propagandistice, arătând că de fapt SUA pregătesc lovirea Federației Ruse din România. Un scenariu fals, de la A la Z.

Rușii acuză că lansatoarele americane de tip MK-41 din România, de la Deveselu, pot fi încărcate cu rachete Tomahawk ce pot lovi adânc în teritoriul rus.

În fapt sistemul Aegis Ashore de la Deveselu a fost plasat strategic în România în contextul protejării Europei de rachetele balistice iraniene. Scutul de la Deveselu se află la 2.500 de kilometri de Iran, a fost modernizat recent și dispune de un radar antibalistic și 24 de rachete interceptoare SM-3.